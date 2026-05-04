Світоліна опустилася на 10 позицію, Костюк встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 4 травня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна не зуміла захистити 380 очок за минулорічний півфінал у Мадриді, програвши у другому колі турніру в столиці Іспанії, й опустилася з 7-ї на 10-ту позицію, пропустивши вперед "нейтральну" Мірру Андрєєву, італійку Жасмін Паоліні та канадійку Вікторію Мбоко.
У топ-3 піднялася полька Іга Швьонтек, витіснивши звідти американку Коко Гофф.
Марта Костюк після свого тріумфу в Мадриді зробила ривок на 8 місць вгору й посідає 15 сходинку. Це новий особистий рекорд 23-річної киянки, раніше їй не вдавалося підніматися вище 16 позиції.
Даяна Ястремська залишила топ-50, розташовуючись на 52 рядку.
Чотири кроки вниз зробила Юлія Стародубцева (57). Олександра Олійникова, навпаки, додала 2 позиції (68).
Ангеліна Калініна завдяки виходу з кваліфікації у третє коло в Мадриді, повернулася до першої сотні й обійшла Дар'ю Снігур, посідаючи 93 місце. Сама Снігур теж піднялася, вона 95-та.
Вероніка Подрез опустилася на 5 сходинок (152).
Багато втратила Катаріна Завацька (279), а Анастасія Соболєва залишилася за межами топ-300 (303).
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10110;
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8555;
- (4). Іга Швьонтек (Польща) – 6948;
- (3). Коко Гофф (США) – 6749;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6136;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 5985;
- (8). Мірра Андрєєва (-) – 4181;
- (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 3722;
- (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3531;
- (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3530;
...
15 (23). Марта Костюк (Україна) – 2507;
52 (49). Даяна Ястремська (Україна) – 1175;
57 (53). Юлія Стародубцева (Україна) – 1044;
68 (70). Олександра Олійникова (Україна) – 940;
93 (110). Ангеліна Калініна (Україна) – 833;
95 (98). Дар'я Снігур (Україна) – 828;
152 (147). Вероніка Подрез (Україна) – 511;
279 (237). Катаріна Завацька (Україна) – 247;
303 (303). Анастасія Соболєва (Україна) – 214.
Нагадаємо, що Ангеліна Калініна і Дар'я Снігур отримали перших суперниць у кваліфікації турніру серії WTA 1000 в Римі.