Світоліна обіграла незручну суперницю і вийшла у півфінал турніру в Штутгарті

Еліна Світоліна (7) вийшла в півфінал турніру серії WTA 500 у Штутгарті. У чвертьфінальному матчі четверта сіяна українка обіграла чешку Лінду Носкову (13).

Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(2), 7:5.

На старті зустрічі Еліна не реалізувала подвійний брейк-пойнт, і до самого тай-брейку тенісистки впевнено тримали власні подачі. Тринадцятий гейм Світоліна провела зібрано і не залишила шансів суперниці.

Так само впевнено українка розпочала і другий сет. Еліна повела 4:1, і після цього її гра раптом розладналася. Носкова, яка до того не мала жодного брейк-пойнту, почала нав'язувати боротьбу, і при подачі Світоліної на матч за рахунку 5:3 все ж зробила зворотній брейк.

Ба більше, за 5:5 чешка вже мала шанс вийти вперед, однак Еліна втрималася. І, як наша найкраща тенісистка вміє, в потрібний момент сама увімкнулася на повну й блискучим обвідним ударом завершила матч на свою користь – 7:5.

За поєдинок Світоліна 11 разів подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 1 брейк. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 1 брейк.

Огляд матчу

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)

Призовий фонд: €1,049,083

Чвертьфінал, 17 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 7:6(2), 7:5

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула лише першу перемогу. У півфіналі змагань Світоліна зіграє з сильнішою в матчі між Коко Гофф (3, США) та Кароліною Муховою (12, Чехія).

Виходом у півфінал Еліна повторила своє найкраще досягнення у Штутгарті п'ятирічної давнини.

Головним призом цього змагання за традицією є представницький автомобіль Porsche.

Нагадаємо, що Світоліна стартувала з другого кола турніру в Штутгарті, в якому розгромила німкеню українського походження Єву Лис (78).