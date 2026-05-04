Ніжний момент чемпіонки: Костюк показала, як чоловік привітав її із перемогою на турнірі в Мадриді

Після тріумфу на турнірі WTA 1000 у Мадриді Марта Костюк поділилася особливим моментом поза кортом. Українка опублікувала ніжне фото зі своїм чоловіком Георгієм Кизименком, який обіймає її після найбільшої перемоги в кар'єрі.

Знімок швидко привернув увагу фанатів, адже передає емоції, які залишилися за кадром фінального матчу.

Саме такі моменти підкреслюють, наскільки важливою є підтримка близьких навіть на вершині спортивного успіху.

Нагадаємо, у вирішальному поєдинку Костюк обіграла Мірра Андрєєва у двох сетах (6:3, 7:5), здобувши найбільший титул у кар'єрі.

Перемога дозволила Марті піднятися на 15-те місце світового рейтингу, що стало новим особистим рекордом.

Окрім цього, вперше в історії одразу дві українки опинилися у топ-15 рейтингу WTA – разом із Костюк там перебуває і Еліна Світоліна, яка раніше встановлювала національний рекорд, піднімаючись до третьої позиції.