Костюк принесла збірній України перше очко проти Польщі у матчі кваліфікації КБДК

Марта Костюк (27) принесла збірній України перше очко у матчевій зустрічі проти команди Польщі у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

У матчі проти лідерки суперниць Магди Лінетт (55) Костюк за 1 годину 18 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:4, 6:0.

У першій партії тенісистки ніби звикали до покриття на старті грунтового сезону. Суперниці по черзі впевнено тримали власні подачі аж до рахунку 5:4, коли перший же брейк-пойнт у сеті реалізувала Костюк завдяки помилці Лінетт.

Досвідчена полька так і не відійшла від цієї невдачі до кінця зустрічі, а Марта, навпаки, спіймала свою гру й не залишила шансів Магді у другій партії, подарувавши їй образливого "бублика".

Костюк за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та єдиний нереалізований брейк-пойнт.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Глівіце, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, 10 квітня

Україна – Польща 1:0

Марта Костюк (Україна) – Магда Лінетт (Польща) 6:4, 6:0

Тенісистки зустрічалися вчетверте, Костюк виграла всі матчі.

Завдяки цьому успіху Костюк зрівнялася з Катериною Володько (у дівоцтві – Бондаренко) за кількістю перемог в одиночних матчах за збірну України – 11.

Надалі 10 квітня на корт вийдуть перші ракетки України та Польщі, Еліна Світоліна (7) та Катажина Кава (160). Наступного дня пройдуть парна зустріч та ще дві одиночки. Для загальної перемоги в матчі необхідно виграти три поєдинки.

Нагадаємо, що напередодні матчу українська тенісистка Леся Цуренко зробила цікавий прогноз на результат першого дня.