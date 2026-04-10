Костюк принесла збірній України перше очко проти Польщі у матчі кваліфікації КБДК
Марта Костюк (27) принесла збірній України перше очко у матчевій зустрічі проти команди Польщі у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.
У матчі проти лідерки суперниць Магди Лінетт (55) Костюк за 1 годину 18 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:4, 6:0.
У першій партії тенісистки ніби звикали до покриття на старті грунтового сезону. Суперниці по черзі впевнено тримали власні подачі аж до рахунку 5:4, коли перший же брейк-пойнт у сеті реалізувала Костюк завдяки помилці Лінетт.
Досвідчена полька так і не відійшла від цієї невдачі до кінця зустрічі, а Марта, навпаки, спіймала свою гру й не залишила шансів Магді у другій партії, подарувавши їй образливого "бублика".
Костюк за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та єдиний нереалізований брейк-пойнт.
Україна – Польща 1:0
Марта Костюк (Україна) – Магда Лінетт (Польща) 6:4, 6:0
Тенісистки зустрічалися вчетверте, Костюк виграла всі матчі.
Завдяки цьому успіху Костюк зрівнялася з Катериною Володько (у дівоцтві – Бондаренко) за кількістю перемог в одиночних матчах за збірну України – 11.
Надалі 10 квітня на корт вийдуть перші ракетки України та Польщі, Еліна Світоліна (7) та Катажина Кава (160). Наступного дня пройдуть парна зустріч та ще дві одиночки. Для загальної перемоги в матчі необхідно виграти три поєдинки.
Нагадаємо, що напередодні матчу українська тенісистка Леся Цуренко зробила цікавий прогноз на результат першого дня.