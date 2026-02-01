Рекорд Світоліної, травма Костюк, прокляття для Сабалєнки: підсумки Australian Open 2026

Завершився перший мейджор сезону в жіночому одиночному розряді, Australian Open. Турнір не приніс великої кількості несподіванок, одні з головних фавориток зустрілися між собою в фіналі, який навряд чи був особливо цікавим для українських вболівальників.

Зате чимало приводів для радощів принесла перша ракетка нашої країни, Еліна Світоліна. Початок сезону в її виконанні викликає оптимізм. Щоправда, без великої ложки дьогтю не обійшлося, адже всі інші українки відверто провалилися.

За традицією, з представниць України й розпочинаємо.

Наші

В основній сітці Australian Open стартували шестеро українок. Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова автоматично потрапили на турнір через високий рейтинг WTA. Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна успішно подолали три кола кваліфікації.

Більше тенісисток з України, а саме 7, виступали в Мельбурні тільки тричі (2010, 2016, 2024). Тож із кількістю склалося непогано. А що з якістю?

Особистий рекорд Світоліної

Перша ракетка України в 13 раз стартувала на австралійському мейджорі. До нинішнього розіграшу Еліна тричі доходила до чвертьфіналу, який неодмінно ставав для неї нездоланним бар'єром.

Поточного сезону Світоліна готувалася до Australian Open на невеликому турнірі WTA 250 у новозеландському Окленді. У статусі першого номеру посіву наша тенісистка не без проблем, адже у чвертьфіналі була в кроці від поразки британці Картал, пройшла по турнірній сітці й стала чемпіонкою змагань.

Так, в Окленді Еліна не показала видатного рівня гри, однак схоже, що до Нової Зеландії вона приїжджала заради здобуття впевненості в собі на старті року. Саме так вона вчинила минулого квітня, коли розпочала ґрунтовий сезон на невеликому турнірі в Руані. Там вона стала переможницею, після чого дісталася мінімум до чвертьфіналів у Мадриді, Римі та на Ролан Гаррос.

Зараз історія повторилася.

Світоліна отримала 12 номер посіву й у перших колах розім'ялася на іспанці Букші та польці Клімовічовій. Надалі всі суперниці були сильнішими за опоненток в Окленді.

Інтриги додавало те, що у третьому та четвертому колах турнірна сітка вивела українку на четверту та першу ракетки Росії, відповідно, Діану Шнайдер та Мірру Андрєєву. Загальновідомо, що на поєдинки проти представниць країн-агресорок Еліна налаштовується по-особливому.

Еліна Світоліна Getty images

Так сталося й цього разу. Світоліна контролювала хід подій в обох зустрічах і заслужено в них перемогла. В коментарях на російських сайтах після матчів коїлося справжнє божевілля.

Одеситка вчетверте у кар'єрі вийшла у чвертьфінал Australian Open. Ця стадія змагань досі ставала нездоланною перешкодою для Еліни. Зараз суперниця була більш ніж серйозна – третя ракетка світу Коко Гофф, яка у свої 21 уже двічі вигравала турніри Grand Slam.

Світоліна її просто не помітила, віддавши за гру лише 3 гейми.

Зазвичай Гофф вміє перевертати хід матчу, який складається невдало. Однак Еліна не дала американці шансу це зробити, вміло тримаючи гру під власним контролем.

Вперше на мейджорах Світоліна зуміла обіграти одразу двох представниць топ-10 світового рейтингу. Взагалі, для наших тенісисток історично є великою проблемою перемагати найсильніших суперниць на найбільших змаганнях.

У дебютному для себе півфіналі Australian Open на Світоліну вже чекала "нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка. Ми недарма згадували минулорічний Руан, адже після титулу там на наступному змаганні, "тисячнику" в Мадриді, українку в півфіналі зупинила саме Сабалєнка.

На жаль, у Мельбурні ситуація повторилася. Не можна сказати, що Світоліна зіграла погано, однак для перемоги над білорускою потрібно зіграти не просто добре, а майже ідеально.

До ідеальності було далеко, після матчу Еліна поскаржилася на свою подачу, яка їй не допомагала. Сабалєнка здобула шосту перемогу над Світоліною в шести останніх очних матчах.

Тепер перша ракетка України має півфінали на всіх турнірах Grand Slam, окрім – іронія долі – Ролан Гаррос, колись улюбленого її Слему. Поки нашій спортсменці не вдавалося досягнути фіналів.

Зате вперше з жовтня 2021 року Еліна повернеться у топ-10 світового рейтингу, якраз на 10 позицію. Це станеться 2 лютого, коли WTA оновить свій рейтинг-лист.

Зазначимо, що у Чемпіонській гонці, за підсумками якої 8 найкращих спортсменок кваліфікуються на Підсумковий турнір у листопаді, Світоліна після австралійського мейджору посідає третє місце. Втім, грати ще 9 місяців, всерйоз звертати на це увагу почнемо у другій половині року.

Подвійна невдача Костюк

23-річна киянка вперше їхала на мейджор у статусі однієї з тіньових фавориток. У міжсезоння Марта непогано попрацювала над своєю ментальністю й дуже солідно виглядала перед Australian Open на турнірі в Брісбені.

На це змагання рівня WTA 500 приїхала більшість представниць чільної десятки рейтингу, що легко пояснити. У тенісисток на старті сезону є лише два тижні, щоб увійти в ігровий ритм перед виступами в Мельбурні, і гаяти час просто нема можливості.

Костюк у цій компанії почувала себе, як риба у воді, почергово перемогла трьох представниць топ-10 (Анісімову, Андрєєву та Пегулу) й поступилася у фіналі лише тій-таки Сабалєнці.

Відповідно, очікування від виступу Марти на Australian Open були серйозними. Однак її спіткала подвійна невдача.

Стартовий матч проти цілком прохідної француженки Ельзи Жакмо раптом перетворився на трисетовий трилер з трьома тай-брейками. Найгірше трапилося наприкінці вирішальної партії, коли Костюк не втримала рівновагу під час руху і підвернула гомілкостоп на лівій нозі.

Марта Костюк Getty images

За виразом обличчя тенісистки стало зрозуміло, що ситуація серйозна. Фізіо під час медичного таймауту забинтував ногу, однак від поразки це не врятувало. І програш – ще не найгірше. Обстеження показало, що Марта отримала розрив зв'язки і пропустить ще як мінімум турнір серії WTA 1000 у Досі, який стартує 8 лютого. Минулого року українка грала там у чвертьфіналі.

Скоріш за все, доведеться зніматися й зі змагання в Дубаї аналогічного рівня за тиждень. Цілком можливо, що за підсумками лютого Костюк залишить топ-30 світового рейтингу.

А так здорово сезон розпочинався…

Виступи інших українок

Даяна Ястремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна залишили Australian Open на стадії першого кола. Єдиний позитив – обійшлося без травм.

Ястремська після виходу в третє коло у Брісбені програла уже третій матч поспіль. Цього разу – румунці Русе, яка за стилем гри нагадує Даяну, але в їхньому очному поєдинку старалася більше тримати м'яч у корті, даючи можливість суперниці атакувати й помилятися.

Перепади в грі Ястремської тривають. Минулого року вона дійшла в Мельбурні до третього раунду, а одразу після цього стала фіналісткою в Лінці. Одразу 430 очок за два турніри спишуться у Даяни в рейтингу 2 лютого, що призведе до її падіння у п'ятий десяток.

Олександрі Олійниковій під дебют в основній сітці мейджорів жереб підклав свиню. Не реальну запоребрикову, а фігуральну.

Минулорічна чемпіонка Медісон Кіз явно не очікувала побачити ґрунтовий теніс українки з височенними відскоками м'яча, тому в першому сеті багато помилялась. На жаль, рахунок 4:0 за геймами та 6:4 на тай-брейку Олександрі не вдалося конвертувати хоча б в один виграний сет.

Олександра Олійникова Getty images

Зате Олійниковій вдалося шокувати австралійців своїми інтерв'ю, в яких вона не приховувала свого ставлення до представниць країн-агресорок. В Європі киянка скоро теж наведе галасу. Хочеться, щоб не тільки в інтерв'ю.

Юлія Стародубцева на Australian Open успішно подолала три раунди кваліфікаційних змагань, однак в основній сітці програла в першому колі місцевій спортсменці Айлі Томлянович.

За два тижні, що минули з того часу, Стародубцева встигла швидко залишити челенджер у Манілі та програти на старті кваліфікації "п'ятисотника" в Абу-Дабі. Минулий рік став для Юлії невдалим, і поки нічого не змінюється у 2026-му.

Ангеліна Калініна пропустила другу половину сезону-2025 і намагається відновити форму. На Australian Open їй вдалося пройти кваліфікацію, однак із першою суперницею в основній сітці їй не дуже пощастило.

Китаянка Ван Сіньюй, яка поступилася Еліні Світоліній в фіналі Окленда, не залишила шансів Ангеліні. І зовсім нещодавно Калініна не зуміла нічого протиставити іншій українці, Дар'ї Снігур, у кваліфікації турніру WTA 250 у Клуж-Напоці.

Повернутися до топ-50 Ангеліні явно буде непросто.

Сабалєнка і "прокляття Брісбена"

"Нейтральна" перша ракетка світу небезпідставно вважалася головною фавориткою Australian Open. Білоруска в домінуючому стилі виграла турнір у Брісбені, не програвши жодного сету серйозним опоненткам.

У Мельбурні їй ще й щастило з сіткою, адже до фіналу Сабалєнці не довелося зустрітися з жодною представницею топ-10. Лише з молодими талантами та Світоліною у півфіналі. Найскладніший матч білоруски припав на третє коло, де їй довелося зіграти два тай-брейки проти ексросіянки, а нині австрійки Потапової.

З нижньої частини сітки до фіналу дісталася інша ексросіянка, а з 2018 року казахстанка Єлена Рибакіна. Вона грає у схожий із Сабалєнкою силовий теніс, стабільно далеко проходить на турнірах, але має небагато серйозних титулів. До відносно недавнього часу, 26-річна спортсменка постійно вважалася однією з фавориток мейджорів, при цьому у списку титулів мала лише Вімблдон 2022 та два турніри WTA 1000.

На нинішньому Australian Open Рибакіна до фіналу, як і Сабалєнка, не програла жодного сету, при цьому перемогла на шляху до вирішального матчу Ігу Швьонтек та Джессіку Пегулу.

Єлена Рибакіна Getty images

У 2023 році казахстанка вже програла Сабалєнці фінал у Мельбурні, і була недалеко від цього й зараз, однак зуміла змінити хід подій на корті після 0:3 у третьому сеті.

Радісна реакція чималої кількості людей на перемогу Рибакіної в Україні здається трохи дивною. Негатив до Сабалєнки є цілком зрозумілим. Вона й на поточному турнірі встигла проявити свою сутність, обматюкавши після матчу зі Світоліною чи то українку, чи то арбітриню, котра зняла з неї одне очко через занадто гучні крики білоруски під час розіграшу.

Однак колишня росіянка Рибакіна, що продовжує мовчати про війну Росії в Україні і лише іноді, як і Сабалєнка, висловлюється за все хороше проти всього поганого, мало чим відрізняється від прихильниці Лукашенка.

Окремо зазначимо цікаву деталь. З моменту появи турніру в Брісбені у 2009 році тенісистка, яка перемагає на ньому, не може виграти Australian Open. Цілий ряд титулованих тенісисток, очолюваний самою Сереною Вільямс, встигли потрапити під дію "прокляття Брісбена".

У 2025-му та 2026-му в Брісбені тріумфувала Сабалєнка, потім обидва рази поступаючись у статусі головної фаворитки в фіналах у Мельбурні.

З іншого боку, після зняття у 2022 році Ігою Швьонтек аналогічного "прокляття Риму" (перемога на Ролан Гаррос після титулу в столиці Італії), має ж з'явитися нова конспірологія? Святе місце порожнім не буває.

Прорив турніру

18-річна американка Іва Йович у Мельбурні вперше в кар'єрі зуміла дістатися до чвертьфіналу турніру Grand Slam. Причому вдалося це їй у яскравому стилі завдяки чотирьом впевненим перемогам. Зокрема, над восьмою ракеткою світу Жасмін Паоліні.

Тільки у п'ятому матчі юну американку розгромила Сабалєнка.

За два тижні до Australian Open Йович встигла дійти до півфіналу турніру в Окленді (поступилася Еліні Світоліній) та фіналу в Гобарті. З нового тижня Іва дебютує у топ-20 світового рейтингу. Якщо не перевантажить організм великою кількістю матчів у стислі терміни, скоро в еліті з'явиться нова тенісистка.

Іва Йович Getty images

На рік старша за Йович канадійка Вікторія Мбоко мала шанс зустрітися з Івою у чвертьфіналі, однак на один матч раніше поступилася Сабалєнці. Тим не менш, Мбоко в новій редакції жіночого рейтингу підніметься на 13 позицію.

Невдахи Australian Open

Минулорічна переможниця турніру Медісон Кіз не зуміла й близько підібратися до захисту титулу. У четвертому колі американка програла своїй співвітчизниці Джессіці Пегулі.

Жодної несподіванки у цьому результаті немає. Вже рік, якраз від часу свого тріумфу в Мельбурні у 2025-му, Кіз не демонструє високих результатів. Новий тиждень вона розпочне на 15 позиції рейтингу.

Важко назвати виліт Іги Швьонтек у чвертьфіналі турніру великою невдачею. Australian Open є єдиним мейджором, яка полька ніколи не вигравала і навіть не грала у фіналі. В її випадку можна казати про невдачу, швидше, за сукупністю виступів.

Після торішнього титулу на Вімблдоні і перемоги в Цинциннаті Швьонтек на жодному змаганні не проходила далі за чвертьфінал. І старт нового сезону нічого не змінив. Полька залишається на другій позиції в рейтингу, однак на п'яти їй уже наступає Рибакіна.

Що далі?

Наступний тиждень для більшості найкращих тенісисток планети стане вихідним. Гравчині з Австралії перебираються на Близький Схід, де з 8 по 21 лютого відбудуться два поспіль турніри серії WTA 1000: у катарській Досі та еміратському Дубаї.