Світоліна побореться за автомобіль Porsche на престижному турнірі у Штутгарті

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) зіграє на турнірі серії WTA 500 у німецькому Штутгарті, який відбудеться з 13 по 19 квітня. Наша тенісистка отримала четвертий номер посіву, тому стартуватиме з другого кола.

Перша суперниця Світоліної визначиться у поєдинку між німкенею Євою Лис (75) та іспанкою Паулою Бадосою (102).

Найкращим результатом Еліни у Штутгарті був півфінал у 2021 році.

Зазначимо, що традиційним головним призом турніру в Штутгарті є представницький автомобіль Porsche, тому склад учасниць змагання зазвичай є дуже сильним. Цього року тут через травму не виступить лідерка світового рейтингу "нейтральна" Аріна Сабалєнка.

Нагадаємо, що напередодні збірна України з Еліною Світоліною у складі вийшла у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.