Переконливі цифри: Світоліна має велику перевагу в зустрічах проти російських тенісисток

Станіслав Матусевич — 25 січня 2026, 21:05
Перемоги Еліни Світоліної на Australian Open 2026 над двома російськими тенісистками: Діаною Шнайдер та Міррою Андрєєвою дають привід згадати статистику першої ракетки України у поєдинках проти представниць країни-агресорки.

Цифри є достатньо красномовними. Світоліна за кар'єру провела проти росіянок 74 матчі, з яких виграла 48, а програла лише 26. Останньої поразки Еліні завдала якраз Андрєєва, сталося це в березні 2025 року на "тисячнику" в Індіан-Веллсі.

В межах турнірів Grand Slam Світоліна має проти представниць Росії просто тотальну перевагу, перемігши в 14 зустрічах з 17-ти.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Еліна безжально ставиться до тенісисток, що представляють нашого північного сусіда. На її рахунку 12 виграшів у 14 поєдинках.

А ось проти білоруських гравчинь статистика Світоліної є не настільки переконливою. За кар'єру одеситка перемогла у 10 з 22 матчів при 12 поразках. 

Після 24 лютого 2022 року Еліна виграла 3 з 8 матчів у представниць Білорусі. Чотирьох поразок вона зазнала за цей час від Аріни Сабалєнки. Зазначимо, що з першою ракеткою світу українка може зустрітися у півфіналі Australian Open в разі чвертьфінальної перемоги над американкою Коко Гофф.

Нагадаємо, що на австралійському мейджорі визначилися перші чвертьфіналістки, серед яких є й Еліна Світоліна.

