Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк знялася з турніру серії WTA 1000 в катарській Досі

Станіслав Матусевич — 29 січня 2026, 14:30
Костюк знялася з турніру серії WTA 1000 в катарській Досі
Марта Костюк
Getty Images

Друга ракетка України Марта Костюк не виступить на першому в сезоні турнірі серії WTA 1000 у катарській Досі.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Костюк наразі відновлюється від розриву зв'язки лівої ноги, отриманого нею в матчі першого кола Australian Open проти француженки Ельзи Жакмо. Той поєдинок українка зуміла дограти, але все ж поступилася. Через травму Марта була змушена знятись із парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Минулого сезону Марта дійшла до чвертьфіналу турніру в Досі, де програла майбутній чемпіонці змагань американці Аманді Анісімовій.

В основній сітці турніру в Катарі мають виступити Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Нагадаємо, що Костюк проходить інтенсивний курс лікування від травми, однак у найближчий час на корт тенісистка не повернеться.

Доха Марта Костюк травма

Марта Костюк

Костюк – про відновлення після травми: Крок за кроком повертаюся назад
Костюк знялася з парного розряду Australian Open: стали відомі деталі травми спортсменки
Жакмо – про перемогу над Костюк: Ніколи не забуду цей матч
Невдало впала на ногу: відомо, що могло вплинути на сенсаційну поразку Костюк від Жакемо
Травма та прикра поразка у відеоогляді матчу Костюк – Жакемо на Australian Open

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік