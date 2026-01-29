Костюк знялася з турніру серії WTA 1000 в катарській Досі
Друга ракетка України Марта Костюк не виступить на першому в сезоні турнірі серії WTA 1000 у катарській Досі.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
Костюк наразі відновлюється від розриву зв'язки лівої ноги, отриманого нею в матчі першого кола Australian Open проти француженки Ельзи Жакмо. Той поєдинок українка зуміла дограти, але все ж поступилася. Через травму Марта була змушена знятись із парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.
Минулого сезону Марта дійшла до чвертьфіналу турніру в Досі, де програла майбутній чемпіонці змагань американці Аманді Анісімовій.
В основній сітці турніру в Катарі мають виступити Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
Нагадаємо, що Костюк проходить інтенсивний курс лікування від травми, однак у найближчий час на корт тенісистка не повернеться.