Нам потрібна ваша допомога, – Олійникова звернулась до журналістів на Australian Open

Українська тенісистка Олександра Олійникова (92) вчергове виступила із заявою про необхідність допомагати Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Свій меседж 25-річна киянка висловила на пресконференції після дебютного матчу на Australian Open.

"У мене є меседж, і він дуже прямий – нам потрібна ваша допомога. Я хотіла б поділитися тим, як люди можуть допомогти українцям. Якщо ви хочете запитати мене про це, ми можемо зробити це за межами турнірної пресконференції.

Я справді знаю і можу розповісти, як люди можуть допомогти захистити наших цивільних, наших дітей, а також захистити мене особисто, бо я тренуюся в Україні. Я готувалась до цього турніру в Україні, і під час підготовки чула вибухи.

Останню ніч перед поїздкою сюди я провела в Україні – вибух був просто біля мого дому, і дрон влучив у будинок прямо навпроти, через дорогу. Моя квартира буквально тремтіла від вибуху. Тож так, я знаю, як люди можуть допомогти захистити українців і захистити їх від цих дронів. Але про це нам потрібно говорити окремо", – підсумувала Олійникова.

Нагадаємо, що Олександра дебютувала на турнірах серії Grand Slam матчем проти чинної чемпіонки Australian Open Медісон Кіз. Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:7(6), 1:6. Після гри американка відзначила навички Олійникової.

Нагадаємо, що з чотирьох українок, які стартували на AO-2026 в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна.

Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева свої матчі програли. Також поступилась на старті турніру й інша українська тенісистка Ангеліна Калініна.