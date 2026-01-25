Українська правда
Світоліна обіграла другу поспіль росіянку і вийшла у чвертьфінал Australian Open

Станіслав Матусевич — 25 січня 2026, 13:33
Світоліна обіграла другу поспіль росіянку і вийшла у чвертьфінал Australian Open
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) обіграла росіянку Мірру Андрєєву (7) в матчі 1/8 фіналу і вийшла у чвертьфінал Australian Open.

Гра тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

Зустрічалися дві тенісистки з однаковим коронним ударом – зліва по лінії. При цьому форхенд у Світоліної загалом стабільніший, ніж у суперниці. Однак це потрібно було довести у конкретному матчі.

У стартовому геймі Еліні одразу довелося відігравати потрійний брейк-пойнт Андрєєвої, з чим українка успішно впоралася. І невдовзі сама взяла подачу суперниці. "Нейтралка" відповіла миттєвим брейком, і тут же знов Світоліна вийшла вперед.

Перебіг подій на корті почав нагадувати попередній матч Еліни проти іншої росіянки Шнайдер, але на досвіді наша тенісистка з великими труднощами втримала свою подачу й успішно прийняла на партію – 6:2.

Другий сет розпочався з серйозних неприємностей. Андрєєва виграла перші 10 розіграшів, у неї почав працювати улюблений бекхенд. Однак Світоліну це не збентежило, вона зуміла вирівняти становище. Надалі спортсменки почергово брали власні подачі, поки за рахунку 5:4 українка не зробила вирішальний брейк, із другого матч-пойнту відправивши росіянку додому.

За поєдинок Еліна 4 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки з 10 можливостей.

Огляд матчу

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
1/8 фіналу, 25 січня

Еліна Світоліна (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 6:2, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, українка зрівняла рахунок, 1:1. У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф зі США.

31-річна одеситка вчетверте вийшла у чвертьфінал Australian Open. Раніше їй вдалаося це у 2018, 2019 та 2025 роках. Загалом же Еліна 14 раз зіграє у чвертьфіналах турнірів Grand Slam.

Від початку сезону-2026 Світоліна не знає гіркоти поразок, здобувши 9 перемог поспіль і титул в Окленді.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22).

