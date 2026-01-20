Українська правда
Калініна продовжила неприємну серію поразок українок на старті Australian Open

Станіслав Матусевич — 20 січня 2026, 05:20
Калініна продовжила неприємну серію поразок українок на старті Australian Open
Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна (179) поступилася китаянці Ван Сіньюй у першому колі Australian Open.

Українка, яка до цього подолала кваліфікацію, за 1 годину 34 хвилини програла з рахунком 3:6, 3:6.

Кінцівки обох партій вирішили долю матчу. В кожному з сетів після рахунку 3:3 китаянка забирала по 3 поспіль гейми, що й принесло їй загальну перемогу.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 10 ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Перше коло, 20 січня

Ван Сіньюй (Китай) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:3

Суперниці раншіе не зустрічалися. Минулого сезону Ангеліна також програла в першому колі австралійського мейджору.

Нагадаємо, що з шести українок, які стартували на Australian Open в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна. Марта Костюк, Даяна ЯстремськаЮлія Стародубцева та Олександра Олійникова свої матчі програли.

