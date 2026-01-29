Скандал у півфіналі Australian Open: Сабалєнка послала Світоліну після перемоги

Півфінальний матч Australian Open між Еліною Світоліною та "нейтральною" тенісисткою з білоруським паспортом Аріною Сабалєнкою завершився не лише поразкою українки, а й можливим скандалом після фінального розіграшу.

Світоліна, яка вперше у кар'єрі дійшла до півфіналу турніру в Мельбурні, поступилася у двох сетах (6:2, 6:3).

Читайте також : Відео Ненормальні звуки: Сабалєнку оштрафували на очко за гучний крик у півфіналі АО проти Світоліної

Втім, головною темою обговорень у соцмережах стала поведінка Соболенко після завершення зустрічі.

Камери зафіксували момент, коли безпрапорна тенісистка подивилася у бік Еліни та щось сказала. Через шум на трибунах у трансляції слів було не чути, однак користувачі, читаючи по губах, припустили, що Соболенко могла вимовити нецензурне: "F**k you" у бік української спортсменки

Відео миттєво розлетілося мережею та викликало хвилю обурення серед фанатів тенісу, особливо українських уболівальників.

Нагадаємо, не так давно "нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва зганьбилася під час матчу Australian Open, обізвавши фанатів, які вболівали проти неї.