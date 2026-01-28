Українська правда
Стародубцева не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Манілі

Станіслав Матусевич — 28 січня 2026, 12:05
Юлія Стародубцева
Andre Ferreira / FFT

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (110) поступилася у другому колі турніру серії WTA 125 у філіппінській Манілі третій сіяній аргентинці Солані Сьєррі (63).

Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Philippine Women`s Open WTA 125
Маніла, Філіппіни, хард
Призовий фонд: $164,000
Друге коло, 28 січня

Солана Сьєрра (Аргентина) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:4, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що на старті турніру в Манілі Стародубцева обіграла представницю Таїланду Пенгтарн Пліпих (824).

Юлія Стародубцева WTA 125

Юлія Стародубцева

