Стародубцева не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Манілі
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (110) поступилася у другому колі турніру серії WTA 125 у філіппінській Манілі третій сіяній аргентинці Солані Сьєррі (63).
Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.
За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 6 брейків.
Солана Сьєрра (Аргентина) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:4, 6:3
Тенісистки раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що на старті турніру в Манілі Стародубцева обіграла представницю Таїланду Пенгтарн Пліпих (824).