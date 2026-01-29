Світоліна не зуміла вийти в фінал Australian Open, поступившись першій ракетці світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна (12) не зуміла вперше в кар'єрі вийти в фінал турніру Grand Slam, поступившись у півфіналі Australian Open першій ракетці світу "нейтральній" Аріні Сабалєнці.

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 3:6.

Головним питанням перед матчем було – чи вдасться Еліні знайти спосіб боротися з потужністю ударів суперниці. На жаль, цього в нашої тенісистки загалом не вийшло.

Хоча стартовий гейм першої партії був багатообіцяючим. Світоліна на прийомі отримала подвійний брейк-пойнт, однак Сабалєнці вдалося вистояти. Надалі білоруска перехопила ініціативу, зробила два брейки і впевнено забрала сет – 2:6.

На початку другої партії Еліні одразу вдалося взяти подачу суперниці й підтвердити брейк – 2:0. Однак розвинути свій успіх не вдалося. Сабалєнка не тільки зрівняла рахунок, а вийшла вперед, 2:5. Після цього довести зустріч для перемоги було для неї справою техніки.

За поєдинок Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Огляд матчу

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Півфінал, 29 січня

Аріна Сабалєнка (-) – Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:3

Суперниці зустрічалися всьоме, на рахунку українки одна перемога. Світоліна за кар'єру провела 16 матчів проти лідерок світового рейтингу, в яких здобула 7 перемог. На мейджорах це четвертий подібний поєдинок, єдина звитяга в Еліни – над полькою Ігою Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона-2023.

Світоліна вперше в кар'єрі зіграла у півфіналі Australian Open, загалом вчетверте пробившись до цієї стадії змагань на турнірах Grand Slam. У фінал Еліні виходити поки не вдавалося.

З наступного тижня одеситка вперше з жовтня 2021 року повернеться у топ-10 світового рейтингу.

У фінальному матчі Сабалєнка зіграє з переможницею матчу між Джессікою Пегулою (6, США) та Єленою Рибакіною (5, Казахстан).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7). У чвертьфіналі наша тенісистка розгромила третю ракетку світу Коко Гофф зі США.