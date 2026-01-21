Українська правда
Світоліна обіграла дебютантку турнірів Grand Slam на шляху до третього кола Australian Open

Станіслав Матусевич — 21 січня 2026, 03:28
Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) обіграла представницю Польщі Лінду Клімовічову (134) і вийшла у третє коло Australian Open.

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

Польська дебютантка основної сітки турнірів Grand Slam доставила певні проблеми Еліні у першому сеті. Клімовічовій у середині партії вдалося відіграти брейк українки та втримати після цього свою подачу – 4:4. Однак у потрібний момент клас Світоліної взяв своє, і сет залишився за нашою тенісисткою.

У першому геймі другої партії Еліна відіграла два брейк-пойнти суперниці й після цього володіла повною перевагою на корті, забиваючи вінерси на будь-який смак. Польці не залишалося нічого, крім як поаплодувати майстерності Світоліної – 6:1.

За поєдинок Еліна 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Друге коло, 21 січня

Еліна Світоліна (Україна) – Лінда Клімовічова (Польща) 7:5, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з переможницею пари між Діаною Шнайдер (22, -) і Талією Гібсон (119, Австралія).

Еліна водинадцяте у кар'єрі пройшла у третє коло австралійського мейджору. Минулого року українка дісталася до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді. Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна свої матчі програли.

