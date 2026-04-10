Світоліна – про благодійний фонд Svitolina Foundation: Дуже пишаюся своєю командою
Перша ракетка України Еліна Світоліна в інтерв'ю польським журналістам перед матчем кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг розповіла про роботу свого благодійного фонду Svitolina Foundation.
Слова тенісистки наводить Sportowe Fakty.
"Перед матчем Кубку Біллі Джин Кінг я теж провела кілька днів у Києві. У мене є фонд і багато пов'язаних із ним проєктів. Ми організовуємо кемпи, консультації та турніри для дітей, проводимо заняття з ментального здоров'я для спортсменів.
Ми у фонді продовжуємо працювати з дітьми. Важливо, щоб вони пробували грати в теніс. Ми хочемо дати цим дітям хоча б частинку нормального життя в країні, де серед ночі доводиться бігти в укриття, а заняття в школі перериваються через тривоги", – поділилася Світоліна.
У фонді працює чимала команда, більшість людей з якої знаходяться в Україні.
"Команда складає до 30-40 осіб, і вона продовжує зростати. Хтось працює у Фонді на постійній основі, хтось – проєктно. Я дуже ними пишаюся. Багато з них живуть в Україні і продовжують працювати в умовах війни вже четвертий рік.
Робота команди мотивує мене віддавати ще більше. Я постійно шукаю донорів, працюю зі спонсорами, показую їм цінність наших проєктів і формат win-win".
Нагадаємо, що 10-11 квітня Еліна Світоліна разом зі збірною України проведуть у Глівіце матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти господарок, польок. Прев'ю поєдинку доступне на сайті "Чемпіон".