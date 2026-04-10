Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна – про благодійний фонд Svitolina Foundation: Дуже пишаюся своєю командою

Станіслав Матусевич — 10 квітня 2026, 14:11
Світоліна – про благодійний фонд Svitolina Foundation: Дуже пишаюся своєю командою
Еліна Світоліна
ФТУ

Перша ракетка України Еліна Світоліна в інтерв'ю польським журналістам перед матчем кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг розповіла про роботу свого благодійного фонду Svitolina Foundation.

Слова тенісистки наводить Sportowe Fakty.

"Перед матчем Кубку Біллі Джин Кінг я теж провела кілька днів у Києві. У мене є фонд і багато пов'язаних із ним проєктів. Ми організовуємо кемпи, консультації та турніри для дітей, проводимо заняття з ментального здоров'я для спортсменів.

Ми у фонді продовжуємо працювати з дітьми. Важливо, щоб вони пробували грати в теніс. Ми хочемо дати цим дітям хоча б частинку нормального життя в країні, де серед ночі доводиться бігти в укриття, а заняття в школі перериваються через тривоги", – поділилася Світоліна.

У фонді працює чимала команда, більшість людей з якої знаходяться в Україні.

"Команда складає до 30-40 осіб, і вона продовжує зростати. Хтось працює у Фонді на постійній основі, хтось – проєктно. Я дуже ними пишаюся. Багато з них живуть в Україні і продовжують працювати в умовах війни вже четвертий рік.

Робота команди мотивує мене віддавати ще більше. Я постійно шукаю донорів, працюю зі спонсорами, показую їм цінність наших проєктів і формат win-win".

Нагадаємо, що 10-11 квітня Еліна Світоліна разом зі збірною України проведуть у Глівіце матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти господарок, польок. Прев'ю поєдинку доступне на сайті "Чемпіон".

Кубок Біллі Джин Кінг Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

"Нейтральна" перша ракетка світу відмовилася від участі у престижному турнірі: відома причина
Потрібно підтвердити свій клас: прев'ю матчу кваліфікації КБДК Польща – Україна
Квіти, РПГ та модні покази: Світоліна поділилася ефектними знімками з України
Ми приїхали сюди перемагати, – гравчині збірної України прокоментували матч проти Польщі в КБДК
Світоліна та Стаховський відкрили падел-клуб у Києві: зірки злетілись на закриту вечерю

Останні новини