Світоліна – про благодійний фонд Svitolina Foundation: Дуже пишаюся своєю командою

Перша ракетка України Еліна Світоліна в інтерв'ю польським журналістам перед матчем кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг розповіла про роботу свого благодійного фонду Svitolina Foundation.

Слова тенісистки наводить Sportowe Fakty.

"Перед матчем Кубку Біллі Джин Кінг я теж провела кілька днів у Києві. У мене є фонд і багато пов'язаних із ним проєктів. Ми організовуємо кемпи, консультації та турніри для дітей, проводимо заняття з ментального здоров'я для спортсменів.

Ми у фонді продовжуємо працювати з дітьми. Важливо, щоб вони пробували грати в теніс. Ми хочемо дати цим дітям хоча б частинку нормального життя в країні, де серед ночі доводиться бігти в укриття, а заняття в школі перериваються через тривоги", – поділилася Світоліна.