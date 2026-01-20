Олійникова дала бій чинній чемпіонці Australian Open, але поступилася

Олександра Олійникова (92) не змогла обіграти чинну чемпіонку Australian Open американку Медісон Кіз (9) у першому колі цьогорічного турніру.

Гра тривала 1 години 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:7(6), 1:6.

Перша партія, ніби підтверджуючи слова Олександри до матчу, перетворилася на справжній трилер. Кіз довго не могла пристосуватися до грунтовой манери гри Олійникової на харді, й українка повела 4:0 у першій партії. Американка оговталася, взяла 5 геймів поспіль, однак наша тенісистка відповіла свою серією, і за 6:5 вийшла подавати на сет.

На жаль, не вийшло. Довелося грати тай-брейк, на якому Олійникова знову впевнено вела 4:0, а потім 6:4. Все ж, досвідчена Кіз проявила характер і забрала тринадцятий гейм із рахунком 8:6.

У другій партії боротьби вже не було й Медісон пройшла у друге коло австралійського мейджору.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 8 разів помилилася на подачі та зробила 5 брейків. Australian Open – Grand Slam Мельбурн, Австралія, хард Призовий фонд: А$43,436,000 Перше коло, 20 січня Медісон Кіз (США) – Олександра Олійникова (Україна) 7:6(6), 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. Це був дебютний матч Олійникової в основній сітці турнірів Grand Slam.

Нагадаємо, що з чотирьох українок, які стартували на Australian Open в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева свої матчі програли.