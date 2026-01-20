Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Олійникова дала бій чинній чемпіонці Australian Open, але поступилася

Станіслав Матусевич — 20 січня 2026, 04:25
Олійникова дала бій чинній чемпіонці Australian Open, але поступилася
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Олександра Олійникова (92) не змогла обіграти чинну чемпіонку Australian Open американку Медісон Кіз (9) у першому колі цьогорічного турніру.

Гра тривала 1 години 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:7(6), 1:6.

Перша партія, ніби підтверджуючи слова Олександри до матчу, перетворилася на справжній трилер. Кіз довго не могла пристосуватися до грунтовой манери гри Олійникової на харді, й українка повела 4:0 у першій партії. Американка оговталася, взяла 5 геймів поспіль, однак наша тенісистка відповіла свою серією, і за 6:5 вийшла подавати на сет.

На жаль, не вийшло. Довелося грати тай-брейк, на якому Олійникова знову впевнено вела 4:0, а потім 6:4. Все ж, досвідчена Кіз проявила характер і забрала тринадцятий гейм із рахунком 8:6.

У другій партії боротьби вже не було й Медісон пройшла у друге коло австралійського мейджору.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 8 разів помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Перше коло, 20 січня

Медісон Кіз (США) – Олександра Олійникова (Україна) 7:6(6), 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. Це був дебютний матч Олійникової в основній сітці турнірів Grand Slam.

Нагадаємо, що з чотирьох українок, які стартували на Australian Open в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева свої матчі програли.

Australian Open Медісон Кіз Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

Це сюжет для фільму: Олійникова прокоментувала майбутній матч проти Кіз
Моя головна мотивація говорити людям про те, що війна все ще триває: Олійникова – про російську агресію
Три українки проведуть матчі на Australian Open 20 січня: визначився час
Це деградація і жлобство: Олійникова – про Сабалєнку та менталітет росіян
Були погрози: Олійникова зізналася, хто змусив її з родиною переїхати в Хорватію

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік