Ненормальні звуки: Сабалєнку оштрафували на очко за гучний крик у півфіналі АО проти Світоліної

"Нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка під час переможного для себе півфіналу Australian Open проти українки Еліни Світоліної отримала штраф на одне очко від судді на вишці через занадто гучні крики, які завадили суперниці.

У стартовому сеті, за рахунку 1:2 на подачі Світоліної, арбітриня зі Швеції Луїза Аземар Енгзелл зупинила розіграш і присудила очко українській тенісистці через занадто гучний вигук Сабалєнки.

Білоруска спробувала посперечатися з суддею, на що остання відповіла: "Ви видаєте ненормальні звуки" й після відеоперегляду епізоду залишила своє рішення в силі.

"This is a strong call by the umpire!" 😳



Aryna Sabalenka is called for a hindrance by the umpire for a 'different style of grunt' 🔊 pic.twitter.com/26qBmgp130 — TNT Sports (@tntsports) January 29, 2026

На жаль, перемогти першу ракетку світу та вперше в кар'єрі вийти у фінал турніру Grand Slam Світоліній не вдалося.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7). У чвертьфіналі наша тенісистка розгромила третю ракетку світу Коко Гофф зі США.