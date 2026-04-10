Світоліна – про перемогу над Кавою: Добре, що поруч є команда, яка підтримує і захищає
Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу над Катажиною Кавою у другій грі матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти збірної Польщі.
Слова тенісистки наводить Sport.ua.
"Кава грала дуже добре й агресивно. Це був складний матч, ти завжди маєш бути готовим до будь-якого повороту подій. Дуже добре, що капітан мене трохи заспокоїв (сміється). Я дуже рада, що перестала сильно нервувати.
Кубок Біллі Джин Кінг – це завжди про різні емоції. Добре, що поруч завжди команда, яка підтримує і захищає. Дуже рада мати таку підтримку, а також підтримку фанів з України. Я дуже рада грати за свою країну і завжди намагаюся показати свою найкращу гру", – сказала Світоліна.
Нагадаємо, що після першого дня збірна України має комфортну перемогу над Польщею – 2:0. Перше очко нашій команді принесла Марта Костюк.
Наступні ігри пройдуть у Глівіце 11 квітня. Спочатку, о 13:00, відбудеться парна зустріч, а потім, якщо знадобиться, ще дві одиночних. Для загальної перемоги в матчі необхідно виграти три поєдинки.