Світоліна – про перемогу над Кавою: Добре, що поруч є команда, яка підтримує і захищає

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу над Катажиною Кавою у другій грі матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти збірної Польщі.

Слова тенісистки наводить Sport.ua.

"Кава грала дуже добре й агресивно. Це був складний матч, ти завжди маєш бути готовим до будь-якого повороту подій. Дуже добре, що капітан мене трохи заспокоїв (сміється). Я дуже рада, що перестала сильно нервувати.

Кубок Біллі Джин Кінг – це завжди про різні емоції. Добре, що поруч завжди команда, яка підтримує і захищає. Дуже рада мати таку підтримку, а також підтримку фанів з України. Я дуже рада грати за свою країну і завжди намагаюся показати свою найкращу гру", – сказала Світоліна.