Світоліна розібралася з росіянкою і вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (12) обіграла представницю Росії Діану Шнайдер (22) у третьому колі Australian Open і вийшла в 1/8 фіналу турніру.
Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:3.
Перший сет проходив за невеликої переваги Світоліної. У середині партії Еліна двічі брала подачу суперниці, однак тут же втрачала свою. Все ж тай-брейк українка провела зібраніше, вигравши два вирішальні розіграші двома блискучими ейсами. 7:4 у тринадцятому геймі.
Друга партія до своєї кінцівки була копією першої. Знову Світоліна двічі у середині сету робила брейки, і Шнайдер одразу відігравалася. Однак вдруге справу до тай-брейку Еліна доводити не стала. Вона втретє взяла подачу "нейтралки" і нарешті після цього втримала свою – 6:3. Останнє очко українка здобула коронним ударом зліва по лінії.
За поєдинок Еліна 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.
Огляд матчу
Еліна Світоліна (Україна) – Діана Шнайдер (-) 7:6(4), 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між Єленою Габріелою Русе (79, Румунія) та Міррою Андрєєвою (7, -).
31-річна одеситка вшосте у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Australian Open та 21 раз зробила це на мейджорах загалом. Минулого сезону Еліна дісталася у Мельбурні до чвертьфіналу.
У сезоні-2026 Еліна поки не програвала, здобувши 8 перемог поспіль. Раніше наша тенісистка стала чемпіонкою турніру в Окленді.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу. У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову.