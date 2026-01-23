Світоліна розібралася з росіянкою і вийшла в 1/8 фіналу Australian Open

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (12) обіграла представницю Росії Діану Шнайдер (22) у третьому колі Australian Open і вийшла в 1/8 фіналу турніру.

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:3.

Перший сет проходив за невеликої переваги Світоліної. У середині партії Еліна двічі брала подачу суперниці, однак тут же втрачала свою. Все ж тай-брейк українка провела зібраніше, вигравши два вирішальні розіграші двома блискучими ейсами. 7:4 у тринадцятому геймі.

Друга партія до своєї кінцівки була копією першої. Знову Світоліна двічі у середині сету робила брейки, і Шнайдер одразу відігравалася. Однак вдруге справу до тай-брейку Еліна доводити не стала. Вона втретє взяла подачу "нейтралки" і нарешті після цього втримала свою – 6:3. Останнє очко українка здобула коронним ударом зліва по лінії.

За поєдинок Еліна 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Огляд матчу

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Третє коло, 23 січня

Еліна Світоліна (Україна) – Діана Шнайдер (-) 7:6(4), 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між Єленою Габріелою Русе (79, Румунія) та Міррою Андрєєвою (7, -).

31-річна одеситка вшосте у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Australian Open та 21 раз зробила це на мейджорах загалом. Минулого сезону Еліна дісталася у Мельбурні до чвертьфіналу.

У сезоні-2026 Еліна поки не програвала, здобувши 8 перемог поспіль. Раніше наша тенісистка стала чемпіонкою турніру в Окленді.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу. У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову.