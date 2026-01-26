Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Чинна чемпіонка вилетіла: на Australian Open визначилися всі чвертьфіналістки

Станіслав Матусевич — 26 січня 2026, 11:54
Чинна чемпіонка вилетіла: на Australian Open визначилися всі чвертьфіналістки
Джессіка Пегула
Getty images

26 січня визначилися останні четверо чвертьфіналісток на Australian Open 2026. Ними стали: Джессіка Пегула (6, США), Аманда Анісімова (4, США), Єлена Рибакіна (5, Казахстан) та Іга Швьонтек (2, Польща).

Пегула в 1/8 фіналу обіграла чинну чемпіонку австралійського мейджору, свою співвітчизницю Медісон Кіз (9) – 6:3, 6:4. Сенсаційним цей результат назвати важко, адже Кіз після свого тріумфу рік тому в Мельбурні не показувала видатних результатів і після поточного турніру опуститься в середину другої десятки жіночого рейтингу.

У чвертьфіналі Пегула зіграє зі ще однією американкою, Амандою Анісімовою (4), яка впоралася з китаянкою Ван Сіньюй (46) із рахунком 7:6(4), 6:4. Джессіка раніше тричі грала з Амандою і здобула три перемоги.

Рибакіна легко обіграла Елізе Мертенс (21, Бельгія) – 6:1, 6:3. Її наступною суперницею стане Швьонтек. що не мала проблем із австралійкою Меддісон Інгліс (168) – 6:0, 6:3.

Чвертьфінальна гра різних за стилем гри Рибакіною та Швьонтек очікується дуже цікавою, а в очних зустрічах мінімальна перевага (6:5) на боці польки.

Чвертьфінальні пари Australian Open

  • Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США)
  • Аріна Сабалєнка (-) – Іва Йович (США)
  • Джессіка Пегула (США) – Аманда Анісімова (США)
  • Єлена Рибакіна (Казахстан) – Іга Швьонтек (Польща)

Нагадаємо, що напередодні в Мельбурні визначилися перші дві чвертьфінальні пари в жіночому одиночному розряді. Еліна Світоліна продовжує боротьбу на турнірі.

Australian Open Еліна Світоліна Іга Швьонтек

Іга Швьонтек

Анісімова прокоментувала вихід у півфінал першого в її кар'єрі Підсумкового турніру
Анісімова впоралася з другою ракеткою світу і вийшла в півфінал Підсумкового турніру
Рибакіна з потужним камбеком обіграла Швьонтек у другому турі Підсумкового турніру
Швьонтек із розгрому стартувала на Підсумковому турнірі
Чотири американки проти решти світу: прев’ю жіночого Підсумкового турніру

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік