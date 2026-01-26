Чинна чемпіонка вилетіла: на Australian Open визначилися всі чвертьфіналістки

26 січня визначилися останні четверо чвертьфіналісток на Australian Open 2026. Ними стали: Джессіка Пегула (6, США), Аманда Анісімова (4, США), Єлена Рибакіна (5, Казахстан) та Іга Швьонтек (2, Польща).

Пегула в 1/8 фіналу обіграла чинну чемпіонку австралійського мейджору, свою співвітчизницю Медісон Кіз (9) – 6:3, 6:4. Сенсаційним цей результат назвати важко, адже Кіз після свого тріумфу рік тому в Мельбурні не показувала видатних результатів і після поточного турніру опуститься в середину другої десятки жіночого рейтингу.

У чвертьфіналі Пегула зіграє зі ще однією американкою, Амандою Анісімовою (4), яка впоралася з китаянкою Ван Сіньюй (46) із рахунком 7:6(4), 6:4. Джессіка раніше тричі грала з Амандою і здобула три перемоги.

Рибакіна легко обіграла Елізе Мертенс (21, Бельгія) – 6:1, 6:3. Її наступною суперницею стане Швьонтек. що не мала проблем із австралійкою Меддісон Інгліс (168) – 6:0, 6:3.

Чвертьфінальна гра різних за стилем гри Рибакіною та Швьонтек очікується дуже цікавою, а в очних зустрічах мінімальна перевага (6:5) на боці польки.

Чвертьфінальні пари Australian Open

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США)

Аріна Сабалєнка (-) – Іва Йович (США)

Джессіка Пегула (США) – Аманда Анісімова (США)

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Іга Швьонтек (Польща)

Нагадаємо, що напередодні в Мельбурні визначилися перші дві чвертьфінальні пари в жіночому одиночному розряді. Еліна Світоліна продовжує боротьбу на турнірі.