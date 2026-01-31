Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стародубцева поступилася другій сіяній на старті турніру WTA 500 в Абу-Дабі

Станіслав Матусевич — 31 січня 2026, 10:33
Стародубцева поступилася другій сіяній на старті турніру WTA 500 в Абу-Дабі
Юлія Стародубцева
Andre Ferreira / FFT

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (110) поступилася другій сіяній британці Сонай Картал (66) у кваліфікації турніру серії WTA 500 в Абу-Дабі, ОАЕ.

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 0:6.

За поєдинок Стародубцева 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Mubadala Abu Dhabi Open  WTA 500
Абу-Дабі, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Півфінал кваліфікації, 31 січня

Сонай Картал (Велика Британія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:4, 6:0

Суперниці зустрічалися вдруге, британка зрівняла рахунок в очних зустрічах, 1:1.

Нагадаємо, що ще четверо українських тенісисток дізналися своїх суперниць на турнірах WTA.

Юлія Стародубцева WTA 500 Сонай Картал

Юлія Стародубцева

П'ятеро українок дізналися стартових суперниць на турнірах WTA
Стародубцева не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Манілі
Стародубцева впевнено стартувала на турнірі WTA на Філіппінах
Стародубцева не змогла обіграти господарку кортів у першому колі Australian Open
Одна українка зіграє на Australian Open 19 січня: відомий час початку матчу

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік