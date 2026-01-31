Стародубцева поступилася другій сіяній на старті турніру WTA 500 в Абу-Дабі
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (110) поступилася другій сіяній британці Сонай Картал (66) у кваліфікації турніру серії WTA 500 в Абу-Дабі, ОАЕ.
Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 0:6.
За поєдинок Стародубцева 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 6 брейків.
Сонай Картал (Велика Британія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:4, 6:0
Суперниці зустрічалися вдруге, британка зрівняла рахунок в очних зустрічах, 1:1.
Нагадаємо, що ще четверо українських тенісисток дізналися своїх суперниць на турнірах WTA.