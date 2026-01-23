Українка знищила доярку: в росіян палає після розгромної поразки Шнайдер від Світоліної

Перемога Еліни Світоліної у третьому колі Australian Open викликала не лише спортивний резонанс, а й справжню істерику в російському сегменті соцмереж.

Найкраща українська тенісистка світу обіграла представницю росії Діану Шнайдер та впевнено вийшла до 1/8 фіналу турніру. Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 7:6(4), 6:3.

Результат зустрічі опублікувало одне з відомих російських спортивних видань, і саме під цим дописом розгорілася справжня вакханалія в коментарях.

Російські користувачі не стримували емоцій, сипали образами та відвертою зневагою. У хід пішли фрази на кшталт: "хохлятка нас знищує", порівняння Шнайдер із "дояркою" та агресивні випади на адресу української тенісистки.

Втім, серед потоку ненависті знайшлися й адекватні голоси. Дехто з коментаторів визнав очевидне – Світоліна була сильнішою, діяла впевнено та заслужено перемогла.

Нагадаємо, Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу. У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову.

У наступному колі змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між Єленою Габріелою Русе та Міррою Андрєєвою.