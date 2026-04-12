«Бублик» до Кави: підсумки матчу кваліфікації КБДК між збірними України та Польщі

10-11 квітня у польському Глівіце на ґрунтовому корті PreZero Arena Gliwice відбулася матчева зустріч жіночих збірних Польщі та України в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг (КБДК). На кону стояв вихід до фінального раунду командного чемпіонату світу, який пройде у вересні в китайському Шеньчжені.

Регламент кваліфікації цього року був незвичним. Замість групового етапу з трьох команд, матчі між якими складалися з трьох поєдинків: двох одиночних та одного парного, зараз путівки до Китаю розігрували лише дві збірні. Відповідно, ігор між ними проводилося п'ять, з яких чотири одиночки, до трьох перемог.

Передматчеві розклади

Збірній України, якою опікується фонд нашої найкращої тенісистки Svitolina Foundation, другий рік поспіль вдалося зібрати топовий склад. Команда складалася з двох перших ракеток в одиночному розряді: самої Еліни Світоліної, Марти Костюк, а також двох найкращих парниць – сестер Кіченок.

П'ятою в заявочному списку значилася дебютантка Олександра Олійникова, однак ґрунт є її улюбленим покриттям, тож її присутність у команді виглядала цілком логічною. Капітан нашої збірної Ілля Марченко назвав українок наразі одними з найсильніших у світі.

Збірна України з тенісу ФТУ

А ось збірна Польщі мала великі проблеми. Грізна Іга Швьонтек, четвертий номер світового рейтингу, спеціалістка по ґрунтовому покриттю, після невдалого як для себе старту сезону вирішила взяти відпустку.

Друга ракетка Польщі Магдалена Френх теж не приїхала. І нарешті, найкраща парниця наших суперниць, Катажина Пітер, єдина представниця в топ-100 серед дуетів, теж до заявки не потрапила.

Лідерство мала взяти на себе досвідчена 34-річна Магда Лінетт, лише 55-та в жіночому табелі про ранги.

Минулого року збірні України та Польщі вже зустрічалися на цій же стадії КБДК, тільки в іншому польському місті, Радомі. Наша команда була представлена найсильнішими, у суперниць спостерігалися рівно ті самі проблеми зі складом, що й зараз, ще й Лінетт через раптову хворобу тоді не зуміла вийти на корт.

Українки тоді без проблем здобули три перемоги й зрештою вийшли у фінальну стадію КБДК. Швьонтек після цього отримала хвилю хейту від польських уболівальників із знайомими для нас звинуваченнями у "зраді".

Минулорічна відпустка в підсумку їй насправді допомогла, адже незабаром Іга виграла непрофільний трав'яний Вімблдон, повісивши у фіналі два "бублики" непростій американці Анісімовій.

Зараз претензій до першої ракетки Польщі вочевидь буде ще більше. Втім, це не наші проблеми.

Аргентина – Ямайка по-українськи

Збірна України виглядала явною фавориткою зустрічі, однак це потрібно було довести грою. Першими на корт вийшли наш другий номер Марта Костюк та лідерка польок Лінетт.

Перехід на ґрунт після трьох місяців хардових турнірів міг зіграти на користь наших суперниць. І стартовий сет звітної зустрічі давав їм надію, адже Марта чимало помилялася й її перевага в класі очевидною не була. Однак саме Костюк заробила перший брейк-пойнт у матчі, який до того ж став сет-пойнтом. Невимушена помилка Лінетт подарувала українці партію.

Цього виявилося достатньо для того, щоб Костюк відчула свою гру. Полька ж, незважаючи на великий досвід, так і не відійшла від своєї невдачі до кінця зустрічі. Підсумком другого сету став масний "бублик" від Марти.

Марта Костюк ФТУ

У протистояннях, які складаються з кількох матчів, важливість перемоги в першій грі важко переоцінити.

Тим більше, що наступними на корт вийшли представниця топ-10 світового рейтингу Еліна Світоліна та 160-та в табелі про ранги Катажина Кава. Полька спробувала здивувати грізну суперницю потужною грою, і навіть спромоглася на стартові два брейки.

От тільки справа в тому, що свою подачу їй втримати також не вдавалося. А після рахунку 2:2 на корті царювала одна тенісистка. Світоліна робила все, що хотіла, і лише дивом Каві вдалося у другій партії врятуватися від 0:6.

Еліна Світоліна ФТУ

Всі зрозуміли: справу майже закінчено.

Основна інтрига полягала в тому, чи вдасться збірній України вирішити питання про переможця за три поєдинки? Третьою грою за новим регламентом мала стати парна зустріч, де ми небезпідставно розраховували на зіграну пару сестер Кіченок. На іншій шальці терезів перебувала статистика, за якою Людмила і Надія, виступаючи за збірну дуетом, зуміли виграти лише 2 матчі з 6.

Суперницями сестер, як і торік, стали Мая Хвалінська та Мартіна Кубка. У 2025-му українкам вдалося перемогти польок на двох тай-брейках. Зараз успіх дався ще складніше.

Загальний клас нашої пари був очевидно вищим, однак величезна кількість простих помилок обидвох Кіченок як біля сітки, так і при перестрілках із задньої лінії тримали Хвалінську та Кубку в грі.

Першу партію вдалося забрати українкам, лише відігравши три сет-пойнти на власній подачі. Друга залишилася за суперницями, причому сестри не реалізували матч-пойнт. У третьому сеті польки двічі виходили вперед з брейком, однак після рахунку 2:3 Людмила та Надія забрали чотири гейми поспіль і за підсумками трьох з лишком годин гри перемогли – 7:5, 6:7(4), 6:3.

Людмила і Надія Кіченок ФТУ

Збірна України другий рік поспіль вийшла у фінальний раунд КБДК. За домовленістю сторін команди провели останній одиночний матч. Мабуть, добре, що Олександра Олійникова у свій дебютний приїзд до збірної не просто приїхала потренуватись, а провела один поєдинок, хай він нічого й не вирішував.

Олійниковій протистояла молода, але потужна Лінда Клімовічова. Сила ударів на ґрунті зазвичай не є головною запорукою успішного результату. Олександра це правило вчергове довела. Як тільки в середині першого сету киянка пристосувалася до гри суперниці, зустріч швидко стала односторонньою. 6:4, 6:1 – і Олійникова має першу перемогу за національну команду. Кожна з п'яти наших тенісисток доклалася до загального успіху.

Олександра Олійникова ФТУ

Відверто кажучи, полькам пощастило, що п'ята гра за домовленістю в ситуації де-факто визначеного переможця не проводиться. Інакше навряд їм би вдалося уникнути результату класичного футбольного матчу між Аргентиною та Ямайкою. Але й так розгром під нуль вийшов вражаючим.

Що далі?

З 22 по 27 вересня у китайському Шеньчжені відбудеться фінальний раунд КБДК. Вісім збірних за олімпійською системою визначать найсильнішу в цьому році. Відомі всі володарі путівок до Китаю.

Окрім збірної України, це господарки змагань, а також чинні чемпіонки, італійки. Також у Шеньчжені зіграють команди Великої Британії, Іспанії, Чехії, Казахстану та Бельгії.

Найбільшою несподіванкою кваліфікації став виліт 18-разових переможниць командного чемпіонату світу американок від Бельгії. США були представлені не найсильнішим складом, з роллю лідерки не впоралася 18-річна Іва Йович, 16 ракетка світу. Юна тенісистка поступилася в обох одиночних зустрічах зовсім не зірковим Ганне Вандевінкель та Грет Міннен.

Можливо, відсутність одного з фаворитів змагання допоможе нашим спортсменкам? Минулого року збірна України зупинилася у півфіналі КБДК, однак для нинішнього складу це точно не межа.