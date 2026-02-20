Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Олімпіада-2026. 20 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня

Денис Шаховець, Станіслав Лисак — 20 лютого 2026, 10:05
Getty Images
Олімпіада-2026. 20 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня

У п'ятницю, 20 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 8 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію дванадцятого змагального дня головної спортивної події чотириріччя, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026 підходять до свого завершення, на нас очікує один з найважливіших моментів Олімпіади – чоловіча акробатика, де ми маємо надії на медалі.

Напередодні перед півфіналом жіночого хокейного турніру між США та Швецією, який відбувся 16 лютого, стався скандал через дії служби безпеки, яка відібрала прапор Європейського Союзу у 12-річного хлопчика.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри-2026
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік