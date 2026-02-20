Олімпіада-2026. 20 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня

У п'ятницю, 20 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 8 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію дванадцятого змагального дня головної спортивної події чотириріччя, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026 підходять до свого завершення, на нас очікує один з найважливіших моментів Олімпіади – чоловіча акробатика, де ми маємо надії на медалі.

Напередодні перед півфіналом жіночого хокейного турніру між США та Швецією, який відбувся 16 лютого, стався скандал через дії служби безпеки, яка відібрала прапор Європейського Союзу у 12-річного хлопчика.