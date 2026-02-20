Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Китаєць Сіньді Ван вперше став олімпійським чемпіоном з лижної акробатики

Сергій Шаховець — 20 лютого 2026, 15:51
Китаєць Сіньді Ван вперше став олімпійським чемпіоном з лижної акробатики
Сіньді Ван
Getty Images

На Олімпійських Іграх-2026 за підсумком суперфіналу визначилися призери змагань з лижної акробатики серед чоловіків.

Золоту медаль виборов представник Китаю Сіньді Ван, який за свій стрибок отримав від суддів 132.60 бала. Зазначимо, що для 30-річного спортсмена це перша олімпійська медаль в кар'єрі.

Срібним призером став швейцарський лижний акробат Ное Рот (131.58), а "бронзу" виборов ще один китайський спортсмен – Лі Тяньма (123.93).

Чемпіон Пекіна-2022 Ці Гуанпу не зміг поборотися за п'єдестал та завершив змагання на 6 місці.

Олімпійські ігри 2026. Лижна акробатика, чоловіки. Суперфінал

  • 1. Сіньді Ван (Китай) – 132.60
  • 2. Ное Рот (Швейцарія) – 131.58
  • 3. Лі Тяньма (Китай) – 123.93
  • 4. Сунь Цзясюй (Китай) – 123.42
  • 5. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 99.32
  • 6. Ці Гуанпу (Китай) – 81.00

Зазначимо, що до суперфіналу не зумів пробитися українець Олександр Окіпнюк, який посів підсумкове 10 місце. Ще троє представників України, в тому числі медальна надія Дмитро Котовський, не змогли пройти кваліфікаційний відбір.

Нагадаємо, що на минулих Олімпійських іграх в Пекіні-2022 Олександр Абраменко здобув для України єдину медаль, завоювавши "срібло" у лижній акробатиці. Олімпійським чемпіоном тоді став китаєць Цу Гуанпу, а "бронзу" виборов спортсмен без прапора Ілля Буров.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 лижна акробатика

Олімпійські ігри 2026

Не вистачило швидкості: дебютант ОІ-2026 Кузнецов оцінив виступ у кваліфікації лижної акробатиці
Українець Окіпнюк не пробився до суперфіналу ОІ-2026 в лижній акробатиці
Олімпіада-2026. Чоловічий масстарт. Онлайн-трансляція
Зіркова шведська лижниця пропустить марафон на Олімпіаді-2026
Італія визначилася з прапороносцями на церемонії закриття Олімпіади-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік