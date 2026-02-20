Українська правда
Чоловіча збірна Швейцарії перемогла Норвегію та виборола бронзу в керлінгу на Олімпіаді-2026

Микола Літвінов — 20 лютого 2026, 22:28
На Олімпійських іграх-2026 завершився матч за третє місце чоловічого турніру з керлінгу. За бронзові нагороди змагалися національні збірні Норвегії та Швейцарії.

Володарями олімпійської "бронзи" стала команда Швейцарії. Протистояння завершилося впевненою перемогою швейцарців із рахунком 9:1. Збірна Норвегії завершила турнір на підсумковому четвертому місці.

Зазначимо, що це вже четверта бронзова нагорода Олімпійських ігор в історії чоловічої збірної Швейцарії з керлінгу: раніше вони посідали третє місце на Іграх у 2002, 2010 та 2018 роках. Крім цього, в активі швейцарців є титул олімпійських чемпіонів, який вони здобули у 1998 році в Нагано.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг, чоловіки
Матч за 3-тє місце. 
Норвегія — Швейцарія1:9

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Новина доповнюється...

