Чоловіча збірна Швейцарії перемогла Норвегію та виборола бронзу в керлінгу на Олімпіаді-2026

На Олімпійських іграх-2026 завершився матч за третє місце чоловічого турніру з керлінгу. За бронзові нагороди змагалися національні збірні Норвегії та Швейцарії.

Володарями олімпійської "бронзи" стала команда Швейцарії. Протистояння завершилося впевненою перемогою швейцарців із рахунком 9:1. Збірна Норвегії завершила турнір на підсумковому четвертому місці.

Зазначимо, що це вже четверта бронзова нагорода Олімпійських ігор в історії чоловічої збірної Швейцарії з керлінгу: раніше вони посідали третє місце на Іграх у 2002, 2010 та 2018 роках. Крім цього, в активі швейцарців є титул олімпійських чемпіонів, який вони здобули у 1998 році в Нагано.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг, чоловіки

Матч за 3-тє місце.

Норвегія — Швейцарія — 1:9

