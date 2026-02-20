Українська правда
Брикіна, Окіпнюк та Котовський представлять Україну в командному міксті з лижної акробатики

Олексій Мурзак — 20 лютого 2026, 19:24
Дмитро Котовський
Getty Images

Завтра, 21 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбудеться командний мікст з лижної акробатики.

Україну в цих змагання представлять Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.

Також за вихід у суперфінал з командою України боротимуться збірні Казахстану, Австралії, США, Швейцарії, Канади та Китаю.

Початок фіналу об 11.45. До суперфіналу, де будуть розіграні медалі, потраплять 4 збірних. Він стартує о 12:45.

Повний старт лист за цим посиланням.

Нагадаємо, напередодні Окіпнюк не зміг потрапити до суперфіналу змагань серед чоловіків, посівши 10-те місце.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Дмитро Котовський

