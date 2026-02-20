Мілан-Кортіна. День 14. Останні й реальні медальні надії України: біатлон та фрістайл
Сьогодні на нас очікують вісім медальних стартів, серед яких важливо виокремити два змагання, де візьмуть участь українські спортсмени. Також відбудуться цікаві старти у шорт-треку та матч за "бронзу" в керлінгу.
"Чемпіон" анонсує 14-й змагальний день.
Виступи українців 19 лютого
Змагання з фрістайлу переносились вже декілька разів, але вже в п'ятницю маємо надію, що українські спортсмени зможуть виступити та показати свої найкращі результати. Також очікуємо старт двох біатлоністів, Віталія Мандзина та Дмитра Підручного, у масстарті.
- 11:30. Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Кваліфікація 1
- 12:15. Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Кваліфікація 2
- 14:30. Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 1
- 15:30. 🥇Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 2 (Суперфінал)
Змагання у фрістайлі називають однією з головних надій України на медаль на цих Іграх. Одразу четверо (максимум) українців отримали ліцензії в акробатиці й по ходу сезону показують дуже хороші результати, маючи перемоги та медалі на етапах Кубку світу.
Кваліфікацію українці розпочнуть в такому порядку:
13. Олександр Окіпнюк
16. Ян Гаврюк
18. Дмитро Котовський
19. Максим Кузнєцов
За регламентом турніру шість кращих спортсменів в першій кваліфікації потраплять до фіналу, інші розіграють ще шість путівок в другій кваліфікації. Всього на старт вийдуть 25 учасників.
Більш детально про очікування у фрістайлі читайте в нашому матеріалі. Букмекери прогнозують українцям місця в фіналі, але чому б не зазіхнути й на медалі?
- 15:15. 🥇Біатлон. Масстарт (15 км), чоловіки
Двоє представників збірної України потрапили до тридцятки найкращих біатлоністів на цій Олімпіаді. Причому, і Дмитро Підручний, і Віталій Мандзин здобули право виступати в масстарті за результатами саме на Іграх.
Річ у тому, що до масстарту за регламентом потрапляють усі призери Олімпіади, далі добирають з топ-15 з Кубку світу і решту 15 з тих, хто виступив найкраще саме на змаганнях в Антгольці.
Чогось феєричного наші біатлоністи тут не продемонстрували – Мандзин був 16-м в гонці переслідування, а Підручний став 18-м в індивідуальній гонці, але своє право пробігти фінальну чоловічу гонку біатлону на Олімпіаді отримали.
Зауважимо, що в масстарті стартують одразу 30 біатлоністів, які мають проїхати п'ять кіл та пройти чотири вогневих рубежі. Гонка дуже швидка, буквально пів години, тому сенсацій тут може бути дуже багато.
Де дивитися?
Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських ігор читайте в нашому матеріалі.
Медальні фінали
- 14:15. 🥇Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Фінал
- 15:15. 🥇Біатлон. Мас-старт (15 км), чоловіки
- 15:30. 🥇Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 2 (Суперфінал)
- 17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м
- 20:05. 🥉Керлінг. Чоловіки. Матч за 3-тє місце. Норвегія – Швейцарія
- 21:25. 🥇Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
- 22:29. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал A
- 23:03. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал A
Повний розклад дня 19 лютого
- 11:00. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Рейтинговий раунд
- 13:00. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. 1/8 фіналу
- 13:35. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Чвертьфінали
- 13:54. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Півфінали
- 14:10. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Малий фінал
- 14:15. 🥇Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Фінал
- 15:05. Керлінг. Жінки. Канада – Швеція. Півфінал
- 15:05. Керлінг. Жінки. США – Швейцарія. Півфінал
- 15:15. 🥇Біатлон. Мас-старт (15 км), чоловіки
- 17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м
- 17:40. Хокей. Чоловіки. Канада – Фінляндія. Півфінал
- 19:00. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 1)
- 20:05. 🥉Керлінг. Чоловіки. Матч за 3-тє місце. Норвегія – Швейцарія
- 20:30. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 1)
- 20:48. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 2)
- 20:58. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 2)
- 21:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Чвертьфінали
- 21:25. 🥇Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
- 22:00. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Півфінали
- 22:10. Хокей. Чоловіки. США – Словаччина. Півфінал
- 22:17. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал B
- 22:29. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал A
- 22:56. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал B
- 23:03. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал A