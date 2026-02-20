Українська правда
Чоловіча збірна Нідерландів виграла "золото" в естафеті із шорт-треку

Микола Літвінов — 20 лютого 2026, 22:55
Чоловіча збірна Нідерландів виграла золото в естафеті із шорт-треку

На Олімпіаді-2026 відбувся фінал чоловічої естафети із шорт-треку на дистанції 5000 метрів.

Найшвидшою виявилася команда Нідерландів, яка подолала дистанцію за 6:51.84 і завоювала звання олімпійських чемпіонів. Зазначимо, що це вже восьма золота медаль для збірної Нідерландів у загальному заліку на поточних Олімпійських іграх у Мілані.

Срібні нагороди здобула збірна Південної Кореї з результатом 6:52.25.

Трійку призерів замкнула команда Італії, яка фінішувала з часом 6:52.35, випередивши збірну Канади, що залишилася на четвертому місці (6:52.44).

Олімпійські ігри-2026. Шорт-трек Чоловіки, естафета 5000 м. Підсумкові результати:

  1. 🥇 Нідерланди6:51.84
  2. 🥈 Південна Корея6:52.25
  3. 🥉 Італія6:52.35
  4. Канада6:52.44

Українська збірна не брала участі в цій естафеті.

Нагадаємо, 10 лютого на Олімпіаді-2026 відбувся фінал змішаної естафети із шорт-треку, де чемпіоном стала збірна Італії, а італійка Аріанна Фонтана здобула свою 12-ту олімпійську нагороду (медалі на шести зимових Іграх поспіль).

Цікаво, що у фіналі Б тієї дисципліни збірна Нідерландів встановила новий олімпійський рекорд (2:35.537), перевершивши навіть час переможців головного забігу.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

