Чоловіча збірна Нідерландів виграла "золото" в естафеті із шорт-треку

На Олімпіаді-2026 відбувся фінал чоловічої естафети із шорт-треку на дистанції 5000 метрів.

Найшвидшою виявилася команда Нідерландів, яка подолала дистанцію за 6:51.84 і завоювала звання олімпійських чемпіонів. Зазначимо, що це вже восьма золота медаль для збірної Нідерландів у загальному заліку на поточних Олімпійських іграх у Мілані.

Срібні нагороди здобула збірна Південної Кореї з результатом 6:52.25.

Трійку призерів замкнула команда Італії, яка фінішувала з часом 6:52.35, випередивши збірну Канади, що залишилася на четвертому місці (6:52.44).

Олімпійські ігри-2026. Шорт-трек Чоловіки, естафета 5000 м. Підсумкові результати:

🥇 Нідерланди — 6:51.84 🥈 Південна Корея — 6:52.25 🥉 Італія — 6:52.35 Канада — 6:52.44

Українська збірна не брала участі в цій естафеті.

Нагадаємо, 10 лютого на Олімпіаді-2026 відбувся фінал змішаної естафети із шорт-треку, де чемпіоном стала збірна Італії, а італійка Аріанна Фонтана здобула свою 12-ту олімпійську нагороду (медалі на шести зимових Іграх поспіль).

Цікаво, що у фіналі Б тієї дисципліни збірна Нідерландів встановила новий олімпійський рекорд (2:35.537), перевершивши навіть час переможців головного забігу.

