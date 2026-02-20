Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Німкеня Пройс завершить кар'єру після масстарту на Олімпіаді-2026

Денис Шаховець — 20 лютого 2026, 18:27
Німкеня Пройс завершить кар'єру після масстарту на Олімпіаді-2026
Франциска Пройс
Nordic Focus

31-річна німецька біатлоністка Франциска Пройс завершить кар'єру після масстарту на Олімпійських іграх 2026.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів.

На цих Іграх Пройс здобула лише одну медаль, ставши бронзовою призеркою за підсумками змішаної естафети. Також у неї є ще одна "бронза", здобута у жіночій естафеті в Пекіні-2022.

Франциска Пройс виграла загальний залік Кубку світу за підсумками минулого сезону-2024/25. Крім того, У неї є 11 медалей чемпіонатів світу, в тому числі два "золота", включаючи особистий тріумф у переслідуванні на ЧС-2025.

Жіночий масстарт на Олімпіаді-2026 відбудеться у суботу, 21 лютого. Гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом, жодній з представниць України не вдалося виконати умови кваліфікації.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Завершення кар'єри Франциска Пройсс

Завершення кар'єри

Через мізогінію та гомофобію. Австралійська тенісистка оголосила, що завершить кар'єру
Німецька біатлоністка, яка втратила частину язика, завершила кар'єру в 27 років
Екстретя ракетка світу з Канади повідомив про завершення кар'єри
Чинний чемпіон Джиро д’Італія оголосив про завершення кар’єри
Найкращий бомбардир в історії збірної Ізраїлю завершив кар'єру

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік