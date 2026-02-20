Німкеня Пройс завершить кар'єру після масстарту на Олімпіаді-2026

31-річна німецька біатлоністка Франциска Пройс завершить кар'єру після масстарту на Олімпійських іграх 2026.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів.

На цих Іграх Пройс здобула лише одну медаль, ставши бронзовою призеркою за підсумками змішаної естафети. Також у неї є ще одна "бронза", здобута у жіночій естафеті в Пекіні-2022.

Франциска Пройс виграла загальний залік Кубку світу за підсумками минулого сезону-2024/25. Крім того, У неї є 11 медалей чемпіонатів світу, в тому числі два "золота", включаючи особистий тріумф у переслідуванні на ЧС-2025.

Жіночий масстарт на Олімпіаді-2026 відбудеться у суботу, 21 лютого. Гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом, жодній з представниць України не вдалося виконати умови кваліфікації.