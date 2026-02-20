Зіркова шведська лижниця пропустить марафон на Олімпіаді-2026

Відома шведська лижниця Лінн Сван не виступить у марафоні на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Про це повідомляє SVT.

Через застуду Сван пропустила командний спринт, спортсменка не встигнула відновитися і до марафону. Лінн достроково покинула Італію та вже повернулася у Швецію.

До складу збірної Швеції на жіночий марафон (50 км) увійшли Фріда Карлссон, Ебба Андерссон, Йонна Сундлінг і Емма Рібом. При цьому участь Карлссон також під питанням – у неї теж симптоми застуди, наразі вони ізольована від команди.

Нагадаємо, Сван на Олімпіаді-2026 завоювала золото в особистому спринті та срібло в естафеті, де вона бігла на першому етапі. Жіночий марафон відбудеться в останній день Олімпіади, 22 лютого.