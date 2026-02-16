Збірна США розгромила команду Швеції та вийшла у фінал жіночого турніру на ОІ-2026

У понеділок, 16 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбувся перший півфінал жіночого хокейного турніру, в якому збірна США розгромила команду Швеції.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Якщо у першому періоді інтрига ще зберігалася, адже шведки пропустили лише 1 шайбу, то у другій 20-хвилнці американки забили ще чотири та довели рахунок до розгромного, на що суперниці так нічим і не відповіли.

Американки зіграють у фіналі вп'яте поспіль, з попередніх чотирьох вони виграли один – у 2018-му.

Зимові Олімпійські ігри-2026

Півфінал, жінки, 16 лютого

США – Швеція 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

22:10 Канада – Швейцарія

Ще одну путівку в фінал між собою розіграють збірні Канади та Швейцарії. Цей матч відбудеться о 22:10 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні визначилися перші чвертьфіналісти чоловічого хокейного турніру.

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.