Збірна США розгромила Словаччину та зіграє проти Канади у фіналі Олімпіади-2026

Микола Літвінов — 21 лютого 2026, 00:41
Збірна США розгромила Словаччину та зіграє проти Канади у фіналі Олімпіади-2026

У півфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на Олімпійських іграх-2026 збірна США влаштувала справжній розгром Словаччині в перших двох періодах.

Американці вдало розпочали поєдинок, вийшовши вперед вже на 5-й хвилині після влучного кидка Ділана Ларкіна. Наприкінці періоду гравець Баффало Сайберс Тейдж Томпсон покарав суперника за підніжку Келемена, реалізувавши більшість з передач Айкела та Г'юза.

Другий період пройшов за шаленої переваги американців. На 13-й хвилині Джек Г'юз довів рахунок до третього голу, а всього через 19 секунд Джек Айкел закинув четверту шайбу з передач Бреді та Метью Ткачуків. Такий розвиток подій змусив тренерський штаб Словаччини змінити воротаря: замість Главая на лід вийшов Шкорванек.

Проте ця заміна не зупинила збірну США. На 19-й хвилині Г'юз оформив дубль, встановивши рахунок 5:0, а Зак Веренскі записав на свій рахунок вже третій асист у матчі. Словаки ж відзначилися у цій 20-хвилинці переважно порушеннями правил – зокрема, двічі отримував штраф Мартін Фегерварі.

У заключній третині матчу словакам вдалося закинути шайби престижу: на 5-й хвилині відзначився Слафковський з передач Ружички та Фехерварі, а на 14-й хвилині Павол Регенда забив з передачі Келемена та того ж Фехерварі. Між цими подіями американці встигли відповісти шостою шайбою у виконанні Бреді Ткачука. Наприкінці гри між братами Ткачуками та Чернаком почалась бійка, унаслідок якої всі троє були вилучені.

Зимові Олімпійські ігри-2026
1/2 фіналу, 20 лютого

США – Словаччина 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Нагадаємо, що збірна Канади з шаленим камбеком  переграла Фінляндію та стала першим фіналістом Олімпійських ігор-2026. Ця зустріч відбудеться 22 лютого о 15:30.

Востаннє чоловічі збірні США та Канади зустрічалися у фіналі за золоті медалі у 2010 році. Тоді "кленові" виграли з рахунком 3:2 в овертаймі.

За всю історію виступів канадці здобули на Олімпійських іграх дев'ять золотих медалей, тоді як американці двічі ставали олімпійськими чемпіонами (у 1960-му та у 1980-му). При цьому команда США вісім разів здобувала срібні медалі.

