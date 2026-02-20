Нідерландка де Йонг стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 1500 метрів

У п'ятницю, 20 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 розіграли комплект медалей у ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів серед жінок.

Чемпіонкою стала представниця Нідерландів Антоінетте де Йонг, яка показала час 1:54.09. На цих Іграх для неї це перша медаль, до цього вона була дворазовою призеркою Пхенчана-2018 та Пекіна-2022.

"Срібло" виборола норвежка Райне Віклунд, яка відстаала від переможниці на 0.06 секунд. Раніше вона вигравала "бронзу" на дистанції 5000 метрів та "срібло" в забігу на 3000 метрів.

Бронзову медаль здобула канадська ковзанярка Валері Мальта. На цій Олімпіаді в її активі також "золото" в командних змаганнях, та третє місце на 3000 метрів.

Україна у цій дисципліні представлена не була.

Олімпійські Ігри-2026

Ковзанярський спорт, 1500 метрів, жінки

Антоінетте де Йонг (Нідерланди) – 1:54.09 Райне Віклунд (Норвегія) – +0.06 Валері Мальта (Канада) – +0.31

Нагадаємо, чемпіонкою на дистанції 1000 метрів стала нідерландка Ютта Лердам.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.