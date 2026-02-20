Італія визначилася з прапороносцями на церемонії закриття Олімпіади-2026

Біатлоністка Ліза Віттоцці та ковзаняр Давіде Гьотто стануть прапороносцями Італії на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Про це повідомляє Il Mattino.

І Гьотто, і Віттоці на Олімпіаді-2026 завоювали по одному золоту. Гьотто разом із Андреа Джованніні та Мікеле Мальфатті переміг у командному переслідуванні. Віттоці виграла гонку переслідування на 10 км, принісши Італії перше в історії олімпійське золото в біатлоні.

Церемонія закриття Олімпіади-2026 відбудеться у неділю, 22 лютого, на Арена ді Верона – місцевому аналогу римського Колізею. На даний момент Італія посідає третє місце в медальному заліку домашніх Ігор, уже оновивши національний рекорд за медалями на зимових Олімпійських іграх.