Cподіваюся, що скоро зможу вийти з лікарні: Вонн перенесла 6-годинну операцію після травми на OI-2026

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн повідомила про успішне завершення шестигодинної операції, яка проходила в США.

Про це вона сповістила на своїй сторінці в X.

Just a quick update… my last surgery went well. It took a little over 6 hours. I have been recovering from the surgery but pain has been hard to manage. Making slow progress but I hope I can be out of the hospital soon. Thank you all for the support. 🙏🏻❤️ — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 20, 2026

"Коротке оновлення... моя остання операція пройшла добре. Вона тривала трохи більше 6 годин. Я відновлююся після операції, але біль важко переносити. Прогрес повільний, але сподіваюся, що скоро зможу вийти з лікарні. Дякую всім за підтримку".

Через дві години після публікації зі словами подяки, Вонн виклала рентгенівський знімок прооперованої ноги, яка тепер скріплена масивними металевими пластинами та численними гвинтами.

"Тепер я справді біонічна", – з гумором підписала світлину гірськолижниця.

Раніше Вонн розмістила в соціальних мережах 38-секундне відео, зняте її сестрою Карін Кілдоу в палаті. На кадрах видно, як сестри Карін та Лора допомагають їй мити волосся, робити маску для обличчя та годують її, а фізіотерапевтка Ліндсі Віннінгер проводить мануальну терапію.

Нагадаємо, 41-річна спортсменка зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо (Італія).

Алан Кілдроу, тато Ліндсі, висловив сподівання, що донька завершить кар'єру. Вонн перенесла кілька хірургічних втручань.

Зазначимо, що лише 30 січня Вонн під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія) порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Попри настільки важку травму, 41-річна американка наважилася виступити на Олімпіаді.

Ліндсі є однією з найтитулованіших гірськолижниць у історії, восени 2024 року вона повернулася у спорт після 5-річної перерви та заміни колінного суглоба в лівій нозі.