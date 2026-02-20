Українська правда
Американець Феррейра став олімпійським чемпіоном у хафпайпі, Естонія здобула першу чоловічу медаль із 2006 року

Олексій Мурзак — 20 лютого 2026, 22:04
Американець Феррейра став олімпійським чемпіоном у хафпайпі, Естонія здобула першу чоловічу медаль із 2006 року
Алекс Феррейра
У п'ятницю, 20 лютого, на Олімпійських іграх-2026 був розіграний комплект медалей в чоловічому фристайлі у дисципліні хафпайп.

Чемпіоном з результатом 93.75 став представник США Алекс Феррейра. Для нього ця медаль стала першою на поточних Іграх, і взагалі першою золотою в межах Олімпіади. Раніше він здобував срібну медаль Пхьончхані (2018), а також ставав бронзовим презером Пекіна-2022.

"Срібло" виборов Генрі Сільдару з Естонії. Для цієї країни ця медаль взагалі стала першою із 2006-го року (серед чоловіків), а бронзовим призером став канадець Брендон Маккай, для якого ця олімпійська нагорода стала першою в кар'єрі.

Олімпійські ігри-2026

Фристайл, хафпайп, чоловіки

  1. Алекс Феррейра (США) – 93.75
  2. Генрі Сільдару (Естонія) – 93.00
  3. Брендон Маккай (Канада) – 91.00

Хафпайп — це дисципліна у фристайлі, в якій спортсмен виконує трюки на лижах чи сноуборді на U-подібній конструкції, створеній з щільно утрамбованого снігу. Атлет переїжджає від однієї сторони рампи до іншої, відштовхуючись від бортів, щоб підстрибнути якомога вище і виконати трюки в повітрі.

Стіни хафпайпу зазвичай встановлюються на висоті до 7 метрів. На змаганнях учасники намагаються виконати якомога більше трюків до закінчення споруди.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

