Американець Феррейра став олімпійським чемпіоном у хафпайпі, Естонія здобула першу чоловічу медаль із 2006 року

У п'ятницю, 20 лютого, на Олімпійських іграх-2026 був розіграний комплект медалей в чоловічому фристайлі у дисципліні хафпайп.

Чемпіоном з результатом 93.75 став представник США Алекс Феррейра. Для нього ця медаль стала першою на поточних Іграх, і взагалі першою золотою в межах Олімпіади. Раніше він здобував срібну медаль Пхьончхані (2018), а також ставав бронзовим презером Пекіна-2022.

"Срібло" виборов Генрі Сільдару з Естонії. Для цієї країни ця медаль взагалі стала першою із 2006-го року (серед чоловіків), а бронзовим призером став канадець Брендон Маккай, для якого ця олімпійська нагорода стала першою в кар'єрі.

Олімпійські ігри-2026

Фристайл, хафпайп, чоловіки

Алекс Феррейра (США) – 93.75 Генрі Сільдару (Естонія) – 93.00 Брендон Маккай (Канада) – 91.00

Хафпайп — це дисципліна у фристайлі, в якій спортсмен виконує трюки на лижах чи сноуборді на U-подібній конструкції, створеній з щільно утрамбованого снігу. Атлет переїжджає від однієї сторони рампи до іншої, відштовхуючись від бортів, щоб підстрибнути якомога вище і виконати трюки в повітрі.

Стіни хафпайпу зазвичай встановлюються на висоті до 7 метрів. На змаганнях учасники намагаються виконати якомога більше трюків до закінчення споруди.

