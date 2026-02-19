У 12-річного хлопчика конфіскували прапор ЄС на Олімпійських іграх 2026

Перед півфіналом жіночого хокейного турніру між США та Швецією, який відбувся 16 лютого, стався скандал через дії служби безпеки, яка відібрала прапор Європейського Союзу у 12-річного хлопчика.

Про це повідомило Quotidiano Sportivo.

Охоронці не лише конфіскували символ, а й спочатку кинули його у смітник. Згодом прапор повернули дитині, але з суворою рекомендацією не діставати його під час гри.

Батько хлопчика висловив обурення, зазначивши, що культурний символ прирівняли до димової шашки.

"Культурний символ, який розглядають як димову шашку вболівальника", – заявив він.

Згідно з протоколом МОК, прапор ЄС не є забороненим і офіційно присутній на кожному олімпійському об'єкті. Помилка сталася через хибне трактування персоналом прапора як "політичного знаку".

Фонд "Мілан-Кортіна" (MiCo) оприлюднив вибачення з приводу цієї ситуації:

"Організаційний комітет знає про інцидент із молодим глядачем під час півфіналу з хокею, коли під час перевірки на вході у нього було конфісковано прапор. Прапор не був заборонений правилами стадіону, і ситуація була вирішена неналежним чином, особливо з огляду на вік глядача. Ми шкодуємо про те, що сталося, і зв'язалися з родиною. Ми обговорили це питання з відділом безпеки, цьогорічні Ігри залишаються відданними забезпеченню гостинного та інклюзивного середовища для всіх глядачів".

Зауважимо, що вчора, 18 лютого, на матчі Канади проти Чехії, який проходив у межах чвертьфіналу чоловічого хокейного турніру на Олімпійських іграх-2026, був помічений російський прапор з написом "Зеленоград".

Це не перша поява російської символіки на цьогорічних Іграх в Італії. Раніше повідомлялося, що російський прапор помітили на трибунах Олімпіади-2026 попри сувору заборону.

До цього російський триколор був вивішений на секторі арени перед церемонією відкриття. Аналогічний інцидент із національним прапором Росії стався під час матчу між жіночими збірними США та Чехії з хокею.

Нагадаємо, що на Іграх-2026 українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували за бажання вшанувати пам'ять загиблих спортсменів через російську агресію. Він хотів виступити в "шоломі пам'яті", але отримав заборону.

Після цього атлет подав апеляцію в CAS. Проте суд підтримав рішення МОК і залишив відсторонення в силі.