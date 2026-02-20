Збірна Канади з шаленим камбеком переграла Фінляндію та стала першим фіналістом Олімпійських ігор-2026

У п'ятницю, 20 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбувся перший півфінальний матч чоловічого хокейного турніру, в якому збірна Канади вирвала перемогу в команди Фінляндії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Перший період вийшов не надто видовищним, фактично команди вели позиційну боротьбу за ініціативу. Здавалося б, на першу перерву команди підуть за рахунку 0:0, однак нападник збірної Канади Сем Беннет жорстко пішов на воротаря фінів Юусе Сароса та отримав вилучення. Фінляндія одразу ж покарала суперника за грубість – Себастьян Ахо виграв вкидання у зоні канадців, а Мікко Рантанен першим дотиком "з кистей" поцілив дальню дев'ятку Біннінгтона.

На початку другого періода канадці отримали більшість. Ахо отримав 2 хвилини штрафу за блокування. Але забили знову фіни – Ерік Хаула у меншості реалізував вихід сам на сам.

На 8-й хвилині канадці знову отримали більшість за вилучення Лунделла. Цього разу підопічні Купера зуміли використати чисельну перевагу, відзначився Райнгарт. Асистував форварду Флориди Конор Макдевід, який за відсутності Сідні Кросбі вийшов на матч у ролі капітана.

Для зірки Едмнтона ця результативна дія стала 12-ю на турнірі, що є абсолютним рекордом Олімпійських ігор епохи НХЛ. Попереднє досягнення (11 очок) належало легендарному фіну Теему Селянне (Турін-2006).

Загалом же фінам у перших двох періодах вдалося нав'язати зручний для себе хокей. Крім більшої кількості кидків (22:11), нічим хокеїсти збірної Канади не переважали суперника.

Перша половина третьої 20-хвилинки пройшла за сценарієм попередніх 40 хвилин. Лише ближче до екватора канадці почали тиснути. І на 11-й хвилині Шей Теодор потужним кидком прошив кіпера фінів.

Кінцівка основного часу пройшла за шаленої переваги канадців, кілька фантастичних сейвів здійснив фінський воротар, проте "Суомі" не витримали темпу й заробили вилучення. Знову кілька сейвів від Сароса, але... Маккіннон за 35 секунд до сирени все ж зумів знайти щілину між щитком і ближньою штангою. Фінські тренери взяли відеоповтор, перевірити чи був офсайд за мить до голу. Шайбу зарахували, а часу відігратися у збірної Фінляндії вже не було.

Канада – перший фіналіст чоловічого хокейного турніру Олімпійських ігор-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026

1/2 фіналу, 20 лютого

Канада – Фінляндія 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Нагадаємо, другу путівку у фінал розіграють збірні США та Словаччини.

