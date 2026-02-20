Макдевід встановив абсолютний рекорд результативності на Олімпійських іграх

Гравець збірної Канади Коннор Макдевід встановив новий рекорд за кількістю набраних очок в хокеї на Олімпійських іграх в епоху НХЛ.

Про це повідомляє Національна хокейна ліга.

Історична подія сталася у півфінальному матчі проти Фінляндії. У другому періоді Макдевід, який через відсутність Сідні Кросбі виконував роль капітана, асистував форварду Флориди Сему Райнгарту.

А на останній хвилині основного часу він став співавтором вирішального голу. За 35 секунд до фінальної сирени Натан Маккіннон після передач Макдевіда та Макліна Селебріні реалізував більшість.

Таким чином зірка Едмонтона відзначився 12-ю та 13-ю результативною дією на турнірі, перевершивши попереднє досягнення в 11 очок, яке належало фінському хокеїсту Теему Селянне (11 очок) ще з Ігор 2006 року в Турині.

Нагадаємо, що 20 лютого у півфінальному матчі Олімпіади-2026 збірна Канади здійснила камбек і здобула вольову перемогу над Фінляндією з рахунком 3:2, забезпечивши собі вихід до фіналу турніру.

Другу путівку у фінал розіграють збірні США та Словаччини.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.