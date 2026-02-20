Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Макдевід встановив абсолютний рекорд результативності на Олімпійських іграх

Микола Літвінов — 20 лютого 2026, 22:35
Макдевід встановив абсолютний рекорд результативності на Олімпійських іграх
Коннор Макдевід
Getty Images

Гравець збірної Канади Коннор Макдевід встановив новий рекорд за кількістю набраних очок в хокеї на Олімпійських іграх в епоху НХЛ.

Про це повідомляє Національна хокейна ліга.

Історична подія сталася у півфінальному матчі проти Фінляндії. У другому періоді Макдевід, який через відсутність Сідні Кросбі виконував роль капітана, асистував форварду Флориди Сему Райнгарту.

А на останній хвилині основного часу він став співавтором вирішального голу. За 35 секунд до фінальної сирени Натан Маккіннон після передач Макдевіда та Макліна Селебріні реалізував більшість.

Таким чином зірка Едмонтона відзначився 12-ю та 13-ю результативною дією на турнірі, перевершивши попереднє досягнення в 11 очок, яке належало фінському хокеїсту Теему Селянне (11 очок) ще з Ігор 2006 року в Турині.

Нагадаємо, що 20 лютого у півфінальному матчі Олімпіади-2026 збірна Канади здійснила камбек і здобула вольову перемогу над Фінляндією з рахунком 3:2, забезпечивши собі вихід до фіналу турніру.

Другу путівку у фінал розіграють збірні США та Словаччини.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Коннор Макдевід

Олімпійські ігри 2026

Cподіваюся, що скоро зможу вийти з лікарні: Вонн перенесла 6-годинну операцію після травми на OI-2026
Оле-Ейнар Бйорндален: секрети зимового короля
Віддячив за курячі крильця: репер Снуп Догг подарував персоналу ресторану квитки на Олімпіаду
Норвежець Дале виграв олімпійське золото в масстарті, Мандзин фінішував 10-м
Китаєць Сіньді Ван вперше став олімпійським чемпіоном з лижної акробатики

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік