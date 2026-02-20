Українець Окіпнюк не пробився до суперфіналу ОІ-2026 в лижній акробатиці

На Олімпійських іграх 2026 завершився перший фінал з лижної акробатики, у якому змагалися 12 фристайлістів, в тому числі українець Олександр Окіпнюк.

Представник України у першій спробі за виконання стрибка з коефіцієнтом складності 5 отримав від суддів оцінку 101.00. На жаль, Олександр не надто вдало приземлився, що не дозволило йому набрати максимальну кількість очок.

У другій спробі українець пішов на ризик, ускладнивши стрибок, але під час приземлення впав, не зумівши покращити результат.

У підсумку Окіпнюк посів 10 місце з 12, залишившись без суперфіналу.

Олімпійські ігри 2026. Лижна акробатика, чоловіки. Фінал 1

1. Ное Рот (Швейцарія) – 131.56

2. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 127.50

3. Ці Гуанпу (Китай) – 121.68

4. Сіньді Ван (Китай) – 120.36

5. Лі Тяньма (Китай) – 119.91

6. Сунь Цзясюй (Китай) – 117.26

...

10. Олександр Окіпнюк (Україна) – 101.00

Зазначимо, що за підсумком кваліфікації до фіналу не потрапили троє українських фристайлістів. Головна медальна надія України Дмитро Котовський двічі невдало приземлився, опинившись поза топ-12.

Нагадаємо, що на минулих Олімпійських іграх в Пекіні єдину медаль для збірної України завоював Олександр Абраменко, який став срібним призером у лижній акробатиці. Олімпійським чемпіоном тоді став китаєць Цу Гуанпу, а "бронзу" здобув спортсмен без прапора Ілля Буров.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.