Париж-2024. День 2. Текстова трансляція
Getty Images
28 липня, у другий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 13 комплектів медалей у 8 видах спорту.
При цьому українські атлети в другий день боротимуться за медалі у лише трьох дисциплінах.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
'
10:20. 🏸 Казахстанський бадмінтоніст Дмітрій Панарін у першому матчі програв японцеві Кента Нашимото у двох партіях 5:21, 11:21, але у другому сеті виглядав гідно.
'
10:00. Сьогодні спортсмени розіграють 13 комплектів медалей у восьми видах спорту — плаванні, стрільбі з лука, веслуванні на байдарках та каное, маунтінбайку, фехтуванні, дзюдо, скейтбордингу та стрільбі.