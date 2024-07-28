Париж-2024. День 2. Текстова трансляція

28 липня, у другий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 13 комплектів медалей у 8 видах спорту.

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При цьому українські атлети в другий день боротимуться за медалі у лише трьох дисциплінах.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор 2024.