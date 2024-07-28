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Бугрова зазнала поразки від індонезійки на старті Олімпіаді-2024

Владислав Уткін — 28 липня, 16:39
Бугрова зазнала поразки від індонезійки на старті Олімпіаді-2024

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова програла індонезійці Тінюнг у першому матчі групового етапу Олімпіади-2024 у Парижі.

Поєдинок завершився з рахунком 21:10, 21:15.

Суперниця потужна розпочала поєдинок, вигравши 6 очок підряд. У першому пройшов за помітної домінації Тінюнг. У другій партії Бугрова зуміла нав'язати боротьбу та навіть випередила опонентку на 3 очки (9:12), але все-таки кінцівка гри була за представницею Індонезії.

У наступному матчі Бугрова зіграє проти чешки Терези Швабікової. Поєдинок відбудеться 30 липня. Зазначимо, що груповий етап складається із двох ігор. Найкращі бадмінтоністки із кожного тріо вийдуть у наступний раунд.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор-2024.

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