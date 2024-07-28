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США перемогли Сербію, Південний Судан здолав Пуерто-Рико у 1 турі Олімпіади-2024

Микола Дендак — 28 липня, 20:09
США перемогли Сербію, Південний Судан здолав Пуерто-Рико у 1 турі Олімпіади-2024

У неділю, 28 липня, відбулися два матчі першого туру баскетбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

У групі C збірна США впевнено перемогла Сербію, а Південний Судан виявився сильнішим за Пуерто-Рико. Зазначимо, що збірна США стала першою на Олімпіаді-2024, що набрала 100 і більше очок у матчі.

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Олімпійські ігри-2024, баскетбол
Груповий етап, 1 тур
Група C, 28 липня

Південний Судан — Пуерто-Рико 90:79 (20:28, 28:26, 23:15, 19:10)

Сербія — США 84:110 (20:25, 29:33, 16:26, 19:26)

У попередній ігровий день відбулися 4 матчі, у яких Німеччина перемогла Японію, Канада здолала Грецію, Франція виявилася сильнішою за Бразилію, а Австралія — за Іспанію.

Усі команди зіграють по три матчі в групі. У плейоф пройдуть 2 перші місця кожного квартету та дві найкращі збірні з третіх місць.

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Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію другого дня Олімпійських ігор-2024.

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