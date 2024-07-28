Беломоіна вперше за чотири Олімпіади не фінішувала у крос-кантрі

Українська велосипедистка Яна Беломоіна виступила у маунтенбайку на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Українка стала коловою та не змогла фінішувати у гонці. Пройти усю дистанцію зуміли 23 велосипедистки. Золото виграла француженка Полін Ферран-Прево.

Зазначимо, що для Беломоіної це четверті Олімпійські ігри у кар'єрі. На інших трьох змаганнях українка фінішувала у крос-кантрі (2012 рік - 13 місце, 2016 - 9 місце, 2021 - 8 місце).

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор-2024.