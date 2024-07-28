Песоцька у 7-сетовому матчі здолала тайку на старті Олімпійських ігор-2024

Українка Маргарита Песоцька здобула перемогу над представницею Тайланду Ораваною Парананг у 1/32 фіналу Олімпіади-2024 в настільному тенісі.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3 (11:2, 9:11, 9:11, 11:6, 11:4, 7:11, 11:5).

Перевага у грі переходила від однієї тенісистки до іншої. Після третього сету Песоцька поступалась 2:1. Гра дійшла до вирішальної сьомої партії, де неймовірні індивідуальні дії українки та помилки Парананг дозволили Маргариті вийти у наступне коло.

В 1/16 фіналу Песоцька зіграє проти румунки Бернадетте Шоч. Нагадаємо, напередодні інша українка Соломія Братейко зазнала поразки на старті Ігор-2024.