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Українська тенісистка знялась з Олімпійських ігор-2024

Владислав Уткін — 28 липня, 13:12
Українська тенісистка знялась з Олімпійських ігор-2024

Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомили на офіційному сайті Олімпіади. Причина зняття наразі невідома.

Українка мала зіграти у першому колі проти Аранчі Рус з Нідерландів. Калініну замінить австралійка Олівія Гадекі.

Відтепер в одиночному розряді Ігор-2024 серед українок лишились Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. Усі спортсменки проведуть свої перші поєдинки сьогодні, 28 липня.

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Ангеліна Калініна

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