Українська тенісистка знялась з Олімпійських ігор-2024

Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомили на офіційному сайті Олімпіади. Причина зняття наразі невідома.

Українка мала зіграти у першому колі проти Аранчі Рус з Нідерландів. Калініну замінить австралійка Олівія Гадекі.

Відтепер в одиночному розряді Ігор-2024 серед українок лишились Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. Усі спортсменки проведуть свої перші поєдинки сьогодні, 28 липня.