Лащевська виступила на всіх снарядах у кваліфікації Олімпіади-2024: відомі перспективи вийти у фінал

Українська гімнастка Анна Лащевська виступила у кваліфікації в індивідуальному багатоборстві на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

16-річна спортсменка змагалась на всіх чотирьох снарядах та загалом набрала 50,289 бала.

Найкращий результат Лащевська показала на різновисоких брусах — 13,033 бала, а найгірший — на колоді, де вона припустилась помилок під час виступу (11,866).

Результати Анни Лащевської у кваліфікації Олімпіади-2024

Різновисокі бруси: 13,033

Опорний стрибок: 12,833

Колода: 11,866

Вільні вправи: 12,566

Наразі Анна посідає 8 місце у загальному заліку. Зазначимо, що у фінал індивідуального багатоборства пройдуть найкращі 24 гімнастки. Кваліфікація закінчиться орієнтовно о 23:30 за київським часом після виступу п'ятої групи спортсменок. Також визначаться фіналістки (найкращі 8 гімнасток) на кожному снаряді.