З машини призера Олімпіади-2024 викрали бронзову медаль

В іспанського веслувальника По Ечаніса викрали бронзову медаль, яку він здобув на Олімпійських іграх-2024 на змаганнях серед байдарок-одиночок.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначається, грабіжники винесли нагороду бронзового призера з його машини. Спортсмен зберігав її у коробці під сидінням.

"Все сталося тому, що кілька днів тому я поїхав із Сан-Себастьяна до Ла-Сеу-д'Уржель, де знаходиться слаломний канал, на якому ми з друзями виросли. До мене приїжджали друзі, серед яких був один дуже близький друг із Канади, який хотів подивитися на мою медаль, тож я взяв її з собою.

Коли я повернувся до Доності, припаркувався біля дому й виніс багаж, але залишив медаль під сидінням. Наступного дня я спустився і побачив, що в машині все перевернуто, а медалі не було в коробці, де я її зберігаю", – прокоментував це викрадення Ечаніс.

Баскська поліція пояснила атлету, що місцеві грабіжники зазвичай мають електронні інструменти, які здатні імітувати електронні ключі автомобілів, через що, вірогідно, й став можливий цей грабунок.

По Ечаніс розуміє, що шанси віднайти олімпійський трофей – досить маловірогідні, але він зазначив, що ця нагорода, попри все, завжди залишиться його власністю, оскільки хоч на ній не викарбовано його ім'я, проте вказані дата та місце її здобуття.

"Медаль не має великої матеріальної цінності, і її важко продати. На ній немає мого імені, але вказані результати та місце, тож вона може належати лише мені...", – додає Ечаніс.

Нагадаємо, що напередодні у зірки збірної Фінляндії з хокею Єссе Пулюярві викрали золоту медаль чемпіонату світу. Він пропонує за її повернення каву, морозиво та булочку.